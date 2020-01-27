27.01.2020 19:57

Харків розвиває співробітництво із Канадою у соціальній сфері (ФОТО)

Представники Асоціації муніципалітетів провінції Манітоба (Канада) знаходяться з візитом у Харкові.



//city.kharkov.ua

Сьогодні, 27 січня, президент Асоціації муніципалітетів провінції Манітоба Ралф Грейнін і виконавчий директор асоціації Денис Волков зустрілися із заступником міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світланою Горбуновою-Рубан та головою депутатської групи з ґендерних питань міської ради Ольгою Чичиною. Після зустрічі представники Ассоціацаіі муніципалітетів з Канади прочитали у Харківській міській раді лекцію «Сила ґендерної політики та сімей».

Як зазначив Ралф Грейнін, права і можливості людей не повинні залежати від ґендеру, а сьогодні ґендерний розрив між чоловіками і жінками досягає 31,4%.

«Якщо уявимо, що світ буде розвиватися такими ж темпами, як зараз, то всесвітній ґендерний розрив буде ліквідовано приблизно через сто років. Гендерний пієтет має велике значення для процвітання економіки і суспільства. Встановлення ґендерної рівності може збільшити світовий ВВП на 12 трильйонів доларів», - зазначив в ході лекції Ралф Грейнін.

За його словами, сьогодні провідні позиції в рейтингу ґендерної рівності посідає Ісландія, на другому місці - Норвегія, на третьому - Фінляндія. Канада посідає 19-е місце, а Україна - 59-е.

Ралф Грейнін також розповів про діяльність Асоціації муніципалітетів провінції Манітоба, про світовий стан прав людини, які бар'єри для людини існують і як їх подолати.

Світлана Горбунова-Рубан своєю чергою повідомила, що на зустрічі з колегами з Канади обговорювалися питання соціальної політики, були представлені програми, які працюють у Харкові у соціальній сфері. Сторони домовилися про подальшу співпрацю, зокрема, про обмін інформацією і розвиток побратимських відносин з одним із канадських міст.

Віце-мер нагадала, що в Харкові створено ґендерний паспорт, прийнята міська програма з ґендерної та сімейної політики, працює координаційна рада, створені притулок і денне відділення для жертв насильства, де жінки можуть отримати допомогу і консультації. Крім того, прийнята міська програма з протидії поширенню наркотиків, яка зацікавила колег з Канади.

«Ми збіглися у філософії цієї роботи. Наше завдання - знизити споживання наркотиків, зменшити кількість людей, які хотіли б спробувати наркотичні речовини. Для цього потрібно проводити серйозну інформаційну роботу, роботу з населенням, з батьками в сім'ях. Ми будемо переймати досвід Канади і розповідати про програми, які реалізує міська рада», - зазначила віце-мер.

Виконавчий директор Асоціації муніципалітетів провінції Манітоба Денис Волков подякував харків'янам за запрошення. Він зазначив, що канадська сторона вивчила роботу міської ради у соціальній сфері, залишилася задоволена дискусією і планує подальшу співпрацю.

Зазначимо, що завтра представники Канади прочитають у міській раді лекцію на тему «Жінки в муніципальній політиці». Початок - о 15:00.