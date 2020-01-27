27.01.2020 14:03

Полезная программа: как выбрать свежий язык?

Во вторник, 28 января, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа» – о языке. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, чем отличается говяжий язык от свиного, как правильно выбрать этот субпродукт и какие блюда из него можно приготовить.



// inter.ua

Язык относится к субпродуктам, но с давних времен считается деликатесом. Блюда из него получаются нежными и очень вкусными. Как выбрать действительно полезный и безопасный продукт?

«Покупая на рынке или в магазине язык, очень важно правильно его выбрать, чтобы после приготовления вас не разочаровал вкус, – рассказывает эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Наталья Силонова. – В первую очередь посмотрите, стоит ли на оболочке языка штамп санитарной службы. Это свидетельствует о том, что продукт проверяли специалисты и он не содержит вредных веществ. Также обратите внимание на внешний вид: свежий язык должен иметь легкий фиолетовый или розовый оттенок. Наличие серого налета говорит о том, что продукт несвежий. Качественный язык обычно твердый и упругий на ощупь и имеет мясной аромат. Если чувствуется какой-то посторонний запах – продукт испорчен».

Какой язык – говяжий или свиной – вкуснее, а какой – полезнее? Как быстро почистить язык? Как долго его можно хранить в холодильнике? Не теряет ли язык своих свойств при замораживании? И как приготовить из него праздничное блюдо? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Наталья Силонова, гастроэнтеролог Анна Комарова, шеф-повар Александр Абрамов. Полезными советами также поделится звездный гость ток-шоу – певец Петр Черный.

«Всегда отдавал предпочтение мясу, но благодаря «Полезной программе» понял, что язык имеет право занимать особое место на нашем столе, и разобрался во многих вопросах: как его правильно выбрать, с чем лучше есть и в каком количестве, – говорит Петр Черный. – Кроме того, в студии ток-шоу впервые попробовал кроличий язык с луком и грибами. Оказывается, из языка можно готовить настоящие кулинарные шедевры: салаты, закуски, жульены, заливное. Этот субпродукт варят, фаршируют, запекают и жарят в кляре. А главное, он полезен, поэтому обязательно добавлю язык в свой рацион питания».

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный языку, смотрите завтра, 28 января, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 29 января, в 10:00 на «Интере» – программа о гранатах.

Король фруктов, символ любви и благополучия – гранат. В Древнем Египте его называли деревом жизни, а плоды клали в саркофаги фараонов, веря, что именно они символизируют начало новой жизни. И действительно, в гранате много аминокислот, которые не встречаются в других плодах. Он повышает уровень гемоглобина в крови и является настоящим спасителем для наших сосудов. Как выбрать качественный фрукт? Чем полезен гранатовый сок? Какие блюда можно приготовить из граната? Как использовать кожуру граната? И какие секреты красоты скрываются в красных зернах? На эти и многие другие вопросы ответят эксперты ток-шоу, среди которых – певица Наталья Валевская.

В четверг, 30 января, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе растворимого кофе.

В 1906 году английский химик Джордж Вашингтон заметил, что на серебряной посуде после заварного кофе остается сухой налет. И опытным путем изобрел растворимый кофе. Теперь с чашечки этого бодрящего напитка начинают свой день миллионы людей в мире. Как правильно пить растворимый кофе? Можно ли найти качественный продукт в наших магазинах? Чем растворимый кофе отличается от кофейных напитков? Какие преимущества растворимого кофе по сравнению с заварным, выяснили эксперты ток-шоу и певица Анна Добрыднева.

В пятницу, 31 января, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о ветчине.

Классическая ветчина – это мясное блюдо, приготовленное из свиного окорока. Но у разных народов ветчину готовят из говядины, медвежатины, оленины, индейки и даже курятины. Сегодня существуют сотни вариаций этого продукта. Ветчина отличается не только тем, из какого мяса она сделана, но и разнообразием способов приготовления. Какие полезные свойства есть в этом продукте? Кому он противопоказан? Сколько стоит качественная ветчина и как ее выбрать? И чем отличаются гастрономические традиции приготовления ветчины в разных странах, выяснили эксперты ток-шоу, среди которых – телеведущий Андрей Доманский.

А в субботу, 1 февраля, в 10:00 в эфире «Интера» – выпуск «Полезной программы» о рисе (повтор от 24.09.2019).

Рис – одна из самых распространенных и употребляемых в пищу культур во всем мире. Он является источником белка, сложных углеводов, витаминов и минералов. На его основе готовят сотни блюд: плов, супы, гарниры и десерты. Существует более семи тысяч сортов риса. Каждый из них обладает своими достоинствами. От правильного выбора разновидности риса зависят вкус и питательная ценность приготовленных блюд.Чем отличаются разные сорта? Какой из них самый качественный и полезный? Можно ли похудеть на рисовой диете? И как готовить рис, чтобы он был рассыпчатым? Звездный гость ток-шоу – шоумен Дядя Жора.