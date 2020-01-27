Харьковских заключенных пригласили на биржу

27.01.2020 11:51

Диканевскую исправительную колонию (№12) посетили представители Городского центра занятости.

27 января 2020 в государственное учреждение «Диканевская исправительная колония (№12)» посетили представители Харьковского городского центра занятости Елена Выходцева и Алина Клещенкова.

Во время визита гости рассказали как осужденным встать на учет на биржу труда после окончания срока наказания.

Также рассказали о выплатах, предоставляемых государством, о возможности обучения с приобретением профессии и о помощи в трудоустройстве.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, подобные встречи создают условия для понимания и осведомленности осужденных, способствует улучшению морального климата в их среде, положительно влияет на поведение осужденных и способствует адаптации к социально-полезной жизни после освобождения.