09.05.2021 18:09

Добкин использовал святой для харьковчан праздник для своей политической рекламы

В Харькове политик Михаил Добкин планирует баллотироваться на пост городского головы как самовыдвиженец

Как передает корреспондент Depo.Харьков, об этом Добкин заявил сегодня, 9 мая, на Мемориале Славы.



"Да, я буду самовыдвиженцем, — сказал Добкин. — Поэтому без обид к любой политической силе, я буду идти самовыдвиженцем от харьковчан".



Отвечая на вопрос, планирует ли политик образовывать очередную свою партию, Добкин сказал: "Я думаю, что выборы мэрские, политические партии не идут. Они могут выдвинуть своего кандидата на пост мэра или поддержать кого-то из самовыдвиженцев".