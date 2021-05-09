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09.05.2021  18:09   

Добкин использовал святой для харьковчан праздник для своей политической рекламы

В Харькове политик Михаил Добкин планирует баллотироваться на пост городского головы как самовыдвиженец

Как передает корреспондент Depo.Харьков, об этом Добкин заявил сегодня, 9 мая, на Мемориале Славы.

"Да, я буду самовыдвиженцем, — сказал Добкин. — Поэтому без обид к любой политической силе, я буду идти самовыдвиженцем от харьковчан".

Отвечая на вопрос, планирует ли политик образовывать очередную свою партию, Добкин сказал: "Я думаю, что выборы мэрские, политические партии не идут. Они могут выдвинуть своего кандидата на пост мэра или поддержать кого-то из самовыдвиженцев".

Источник:   Depo.Харків
 Тэги:  добкин, 9 мая, мемориал славы
 
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