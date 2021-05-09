Добкин использовал святой для харьковчан праздник для своей политической рекламы

В Харькове политик Михаил Добкин планирует баллотироваться на пост городского головы как самовыдвиженец
Как передает корреспондент Depo.Харьков, об этом Добкин заявил сегодня, 9 мая, на Мемориале Славы.
"Да, я буду самовыдвиженцем, — сказал Добкин. — Поэтому без обид к любой политической силе, я буду идти самовыдвиженцем от харьковчан".
Отвечая на вопрос, планирует ли политик образовывать очередную свою партию, Добкин сказал: "Я думаю, что выборы мэрские, политические партии не идут. Они могут выдвинуть своего кандидата на пост мэра или поддержать кого-то из самовыдвиженцев".
Тот самый день, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Синоптики обещают дождливые и ветреные выходные.
День победы над нацизмом во Второй мировой войне или День победы - государственный праздник в Украине, официально отмечают 9 мая, начиная с 2016-го года.
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