01.03.2021 13:29

Как Брексит и Covid-19 влияют на проживание граждан ЕС в Великобритании

Фото Guillaume Périgois для Unsplash

Некоторые называют это идеальным штормом. Двойное воздействие самой страшной пандемии за столетие в сочетании с экономическим шоком от Брексит стало причиной того, что Великобритания в 2020 году опубликовала худшие финансовые показатели среди основных экономик.

Но не только финансовые последствия прошлого года вызывают у иностранных резидентов головную боль. Новые меры, введенные для соблюдения Соглашения о выезде, разработанного между Великобританией и ЕС, затрудняют подачу заявления или продление срока проживания для выходцев из других стран, а пандемия усугубляет эти трудности из-за строгих мер, введенных властями. Все это указывает на проблемы с получением вида на жительство в конце года, поскольку соискатели изо всех сил пытаются уложиться в срок до 30 июня 2021 года.



Больше заявок, чем ожидалось



Граждане ЕС имеют шестимесячный льготный период после Брексит, чтобы зарегистрироваться в системе или стать «незаконными резидентами» в соответствии с законодательством Великобритании. Тем не менее, есть опасения, что правительство не знает, сколько граждан есть на самом деле, и некоторые отчеты предполагают, что их может быть намного больше, чем ожидалось. К истечению срока в Великобритании может оказаться большое количество незарегистрированных граждан ЕС.

Тогда перед правительством встала бы огромная дилемма: изгнание большого количества людей вызвало бы ужасающие личные страдания и представило бы Великобританию в крайне плохом свете. Тем не менее, если они отступят от крайнего срока, то рискуют рассердить сторонников жесткой линии Брексита, которые хотят, чтобы страна строго придерживалась изложенных предложений.

Столкнувшись с такой проблемой, Великобритания предприняла шаги, некоторые из которых вызывали споры. Один из них предлагал гражданам ЕС финансовые стимулы для выезда из Великобритании через схему добровольного возвращения, которая оплачивает их полеты, а также до 2000 фунтов стерлингов в виде «денег на переселение». Этот шаг вызвал критику в связи с тем, что правительство могло платить ключевым работникам, таким как медсестры из ЕС, за то, чтобы они покинули страну во время национального кризиса здравоохранения: пытаясь решить одну

проблему, оно рискует усугубить другую.

Влияние Covid-19

Граждане ЕС, которые подали заявку на пребывание в Великобритании в соответствии с Системой урегулирования споров ЕС (EUSS), сталкиваются с множеством сложностей из-за нескольких факторов. Первое место в списке занимает Covid-19: логистические проблемы с доставкой документов, удостоверяющих личность, во время пандемии ограничивают количество заявлений.

Международная почта может быть медленной и в лучшие времена, но с усилением пограничного контроля и сокращением почтового персонала для доставки некоторых документов требуются месяцы. В отличие от процессов подачи заявок через Интернет, которые могут выполняться полностью в режиме онлайн, как например элементы управления «Знай своего клиента» (Know Your Customer,) распространенные в онлайн-банках и онлайн-казино, для подачи заявления на получение вида на жительство требуются оригинальные бумажные копии свидетельств о рождении и удостоверений личности. Каждый день, который проходит без получения этой важнейшей посылки, еще на один день приближает многих жителей иностранного происхождения к неудачной заявке.

Разочарованные заявители, которые приехали на родину, чтобы получить документы лично, также столкнулись с препятствиями. Во-первых, резкое увеличение бюрократизма во время пандемии означает, что они все еще долго ждут, пока местные власти выдадут или обновят оригиналы документов. Во-вторых, когда они у них есть, указанные граждане по-прежнему сталкиваются с теми же ограничениями на поездки по возвращении в Великобританию — это часто трудоемкий и дорогостоящий процесс.



Предвзятость к «цифровому подтверждению статуса»

Заявлениям угрожают не только задержки на границе и «волокита»: жители ЕС также нервничают по поводу нежелания Великобритании предоставить физическое подтверждение своего статуса.

Скандал Виндраш выявил опасность отсутствия бумажных документов после того, как многие жители Карибского бассейна были депортированы из Великобритании, несмотря на то, что правительство часто вообще не выдает документы. Многие опасаются того, что «цифровое» подтверждение статуса может быть подвергнуто взлому или манипуляциям, либо просто вопиющей некомпетентности со стороны правительства. Между тем, Великобритания еще не согласилась с физическими доказательствами, возможно, опасаясь стоимости такого решения.

Они также могут сослаться на пандемию как на причину, по которой цифровая копия может быть «чище» и менее подвержена задержкам почты.



Формирование IMA

Однако есть луч надежды для иностранных жителей. Растущая озабоченность правами иностранных резидентов привела к формированию при Министерстве юстиции новой комиссии — Независимого контрольного органа (IMA). Основная роль IMA будет заключаться в обеспечении справедливого отношения к гражданам ЕС со стороны властей и будет выступать в качестве омбудсмена в процессе рассмотрения жалоб.

Среди их задач будет составление плана после крайнего срока для граждан, не имеющих места жительства, а также побуждение правительства предоставить физическое подтверждение проживания для успешных заявителей. Помимо более двух миллионов поселенцев из ЕС, оставшихся после Брексита, есть также до 1,5 миллиона человек с «предварительным статусом поселенца», которым необходимо повысить статус до полного разрешения на проживание.

Однако есть опасения, что такое огромное отставание в рассмотрении дел будет слишком сложным для принятия IMA своевременного решения. Обработка некоторых заявлений может занять месяцы — время, которого до истечения срока у них просто нет.

Пандемия усугубляет хаос, и многим гражданам ЕС предстоит преодолеть еще много препятствий, прежде чем они смогут объявить себя полностью законными резидентами Великобритании.