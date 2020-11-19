В надежде сохранить губернаторское кресло Кучер заключил новый политический союз

Губернатор Харьковской области сегодня ответил довольно невежливым отказом Офису Президента на требование написать заявление по собственному желанию.
Информацию об этом подтверждают сразу три источника, погруженных в эти переговоры, при чем один из них - из ОП.
По их словам, Райнин и Скоробагач таки сумели убедить Кучера, что с ними ему будет лучше, чем с Президентом, так как для Зеленского - он отыгранная и бесполезная карта, а при поддержке ОПЗЖ Кучер сможет отстоять свою должность в судах.
Кучер, который понимает, что адвокат с репутацией не справившегося главы области, мало кому будет интересен в его негубернаторском будущем, решил пойти ва-банк. И будет делать ставку на союз с ОПЗЖ. Райнин обещает ему порешать вопрос об его увольнении в судах, поскольку судьи там не менялись со времен предыдущего шефа Райнина Порошенко. Со своей стороны Кучер обещает Райнину сделать все, чтобы ядром большинства в облсовете было ОПЗЖ и никакая другая фракция.
Таким образом Кучер надеется отомстить Президенту, который, по его мнению, не оценил его губернаторства, и надеется остаться при финансовых потоках в области. А для Райнина и Скоробогача это шанс, не взирая на неутешительные для них результаты выборов, взять таки власть в регионе, подмять под себя бюджетные деньги и схемы их увода в частные карманы, а со временем - отодвинуть от решения вопросов Кучера.
А Президент и Украина получают замечательный шанс потерять Харьковскую область. Как минимум - в плане влияния на нее из Киева.
Тяга к приключениям способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Местами гололед.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
влажность:
давление:
ветер: