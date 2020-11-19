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19.11.2020  12:13   

В надежде сохранить губернаторское кресло Кучер заключил новый политический союз

Губернатор Харьковской области сегодня ответил довольно невежливым отказом Офису Президента на требование написать заявление по собственному желанию.


//Facebook

Информацию об этом подтверждают сразу три источника, погруженных в эти переговоры, при чем один из них - из ОП.

По их словам, Райнин и Скоробагач таки сумели убедить Кучера, что с ними ему будет лучше, чем с Президентом, так как для Зеленского - он отыгранная и бесполезная карта, а при поддержке ОПЗЖ Кучер сможет отстоять свою должность в судах.

Кучер, который понимает, что адвокат с репутацией не справившегося главы области, мало кому будет интересен в его негубернаторском будущем, решил пойти ва-банк. И будет делать ставку на союз с ОПЗЖ. Райнин обещает ему порешать вопрос об его увольнении в судах, поскольку судьи там не менялись со времен предыдущего шефа Райнина Порошенко. Со своей стороны Кучер обещает Райнину сделать все, чтобы ядром большинства в облсовете было ОПЗЖ и никакая другая фракция.    

Таким образом Кучер надеется отомстить Президенту, который, по его мнению, не оценил его губернаторства, и надеется остаться при финансовых потоках в области. А для Райнина и Скоробогача это шанс, не взирая на неутешительные для них результаты выборов, взять таки власть в регионе, подмять под себя бюджетные деньги и схемы их увода в частные карманы, а со временем - отодвинуть от решения вопросов Кучера.

А Президент и Украина получают замечательный шанс потерять Харьковскую область. Как минимум - в плане влияния на нее из Киева.

Тэги:  кучер, губернатор, отставк, харьков
 
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