Главная Новости Политика Местные выборы-2020: промежуточные результаты экзит-пола
25.10.2020  15:36   

Местные выборы-2020: промежуточные результаты экзит-пола

По результатам экзит-пола побеждает партия действующего мэра Харькова.


// РЕДПОСТ

Результаты экзит-пола распространила страница Харьков-City в Facebook.

Избегая прямых названий политических сил, соцсети, тем не менее дали результаты социологического опроса по ключевым игрокам избирательного процесса.

Согласно опросу,  «Блок Кернеса – Успешный Харьков!» набирает больше 50% голосов, а за действующего мэра Геннадия Кернеса проголосовали больше 68% пришедших на выборы избирателей.



В день выборов в Харькове проводится два экзит-пола. Один из них организован программой «Свобода слова» Савика Шустера: студия проводит опросы избирателей в 12 городах Украины, в том числе Харькове. Результаты будут обнародованы в ходе спецвыпуска программы «Ночь выборов с Савиком Шустером» на телеканале «Украина 24».

Второй экзит-пол проводится по заказу Блока Кернеса «Успешный Харьков».

Тэги:  выборы2020, экзит-пол, голосование, харьков, кернес, успешный харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.10 Власть Кернес побеждает в первом туре: данные экзит-полов 25.10 Общество ФОТОРЕПОРТАЖ: Выборы в Харькове (РЕДПОСТ)   25.10 Власть Игорь Терехов принял участие в голосовании: Я сделал свой выбор в пользу развития успешного Харькова (ВИДЕО, ФОТО)  
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 