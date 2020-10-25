25.10.2020 15:36

Местные выборы-2020: промежуточные результаты экзит-пола

По результатам экзит-пола побеждает партия действующего мэра Харькова.



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Результаты экзит-пола распространила страница Харьков-City в Facebook.



Избегая прямых названий политических сил, соцсети, тем не менее дали результаты социологического опроса по ключевым игрокам избирательного процесса.



Согласно опросу, «Блок Кернеса – Успешный Харьков!» набирает больше 50% голосов, а за действующего мэра Геннадия Кернеса проголосовали больше 68% пришедших на выборы избирателей.





В день выборов в Харькове проводится два экзит-пола. Один из них организован программой «Свобода слова» Савика Шустера: студия проводит опросы избирателей в 12 городах Украины, в том числе Харькове. Результаты будут обнародованы в ходе спецвыпуска программы «Ночь выборов с Савиком Шустером» на телеканале «Украина 24».



Второй экзит-пол проводится по заказу Блока Кернеса «Успешный Харьков».