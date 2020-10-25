Местные выборы-2020: промежуточные результаты экзит-пола

По результатам экзит-пола побеждает партия действующего мэра Харькова.
Результаты экзит-пола распространила страница Харьков-City в Facebook.
Избегая прямых названий политических сил, соцсети, тем не менее дали результаты социологического опроса по ключевым игрокам избирательного процесса.
Согласно опросу, «Блок Кернеса – Успешный Харьков!» набирает больше 50% голосов, а за действующего мэра Геннадия Кернеса проголосовали больше 68% пришедших на выборы избирателей.
В день выборов в Харькове проводится два экзит-пола. Один из них организован программой «Свобода слова» Савика Шустера: студия проводит опросы избирателей в 12 городах Украины, в том числе Харькове. Результаты будут обнародованы в ходе спецвыпуска программы «Ночь выборов с Савиком Шустером» на телеканале «Украина 24».
Второй экзит-пол проводится по заказу Блока Кернеса «Успешный Харьков».
День он идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
В последние полные выходные октября Украина переходит на зимнее время. В 4:00 стрелки часов были переведены на один час назад.
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