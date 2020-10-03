03.10.2020 10:17

Игорь Терехов поздравил народ Германии с 30-летием объединения страны (Горсовет)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил народ Германии с Днем немецкого единства и с 30-летием объединения страны.



// city.kharkov.ua

Игорь Терехов передал наилучшие пожелания от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, Харьковского городского совета и его исполнительного комитета.

«3 октября 1990 года стало особенным днем в истории Германии, Европы и всего мира. Мирное воссоединение вашей страны, произошедшее 30 лет назад, укрепило ее политические и экономические позиции, а за эти годы благодаря последовательной политике добрососедства ее международный авторитет неизмеримо возрос. Мощное мирное правовое государство стало одним из основных движущих сил Европейского Сообщества и надежным партнером Украины, выбравшей европейский путь развития. Я хочу пожелать немецкому народу мира, стабильности и процветания, а каждой немецкой семье - здоровья, счастья и благополучия!» - отметил Игорь Терехов.



Также он сообщил, что Харьковский городской совет плодотворно сотрудничает с Германией в сферах энергоэффективности, помощи временным переселенцам, социальной защиты населения, культуры, спорта и туризма. Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) принимало участие в подготовке города к играм футбольного чемпионата Европы 2012 года, а в последующие годы помогало в развитии и реконструкции социальной инфраструктуры Харькова, энергомодернизации и технического переоснащения некоторых харьковских школ. Игорь Терехов поблагодарил правительство Германии за помощь, оказанную Харькову, который принял в 2014-2015 годах более 200 тыс. временных переселенцев из Донецкой и Луганской областей.



Первый вице-мэр отметил, что также в этом году Харьков отмечает 30-летие побратимских связей с городом Нюрнбергом, которые считаются одними из лучших примеров побратимства не только между городами Украины и Германии, но и среди побратимского движения всей Европы. За это время стороны провели более 450 мероприятий в сфере местного самоуправления, работы с молодежью, культуры и спорта, социальной направленности, в которых участвовали тысячи жителей городов. Также городской совет успешно сотрудничает с общественными организациями Нюрнберга и его региона, среди которых - «Общество побратимства Харков - Нюрнберг», «Фонд благотворительности рабочих» города Берингерсдорф-Швайг, общество «Друзья природы» города Лауф. Кроме того, 25 лет в Харькове успешно работает культурно-просветительский центр «Дом Нюрнберга», где был открыт аккредитованный методический центр «Гёте-Институт».



Кроме того, как отметил Игорь Терехов, сейчас Харьков возрождает 30-летние связи с районом Штеглиц-Целендорф города Берлина – побратимом Индустриального района города Харькова, и укрепляет сотрудничество с немецкими городами Альтёттинг и Мюльгайм в рамках Ассоциации городов-обладателей Приза Европы.