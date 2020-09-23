23.09.2020 15:23

ОПЗЖ Фельдман. Ничего личного, только бизнес (РЕДПОСТ)

25 октября Украина изменится. Выборы в местные советы и выборы мэров должны вывести децентрализацию на новый уровень и дать шанс территориальным громадам на развитие.



glavred.info

Выборы 2020 могут стать знаковыми. Всё то, о чём раньше могли только мечтать политологи, должно случиться именно на выборах в местные советы в этом году. Каждая предвыборная гонка имеет свою особенность. В каком-то году молодой проект «выстрелил» неожиданно для всех, а в каком-то за проверенных «проходных» политиков проголосовали на уровне статистической погрешности.

В нынешнем варианте на манеже весь спектр политических сил и все типы кандидатов. Каждые выборы в Украине проходят по новому закону. Практически все парламентарии всех созывов Верховной рады обязательно меняли избирательное законодательство. И вот настал тот день, когда только политические партии стали единственными игроками на выборах.

А значит у потенциальных кандидатов только два варианта: или создавать свою партию, или договариваться с теми, кто предлагает места в списках. Особенно это касается мэров крупных городов. О кандидатах на данный пост и пойдет речь. На примере Харькова.

Умение договариваться - основное требование к кандидату. Многие старые игроки политического рынка Украины знают, что вовремя предать - это не предать, а предвидеть. Гибкости большинства украинских политиков позавидуют даже змеи.

Один из примеров - Александр Фельдман и его команда патриотов. Точнее вчерашних патриотов. Сегодня они обычные сторонники ОПЗЖ. Партии, которую они еще на днях называли не иначе как «партией Путина». И вдруг она перестала быть для них сепаратисткой, а стала истинно украинской. Как так произошло?

Для Фельдмана это не проблема. Он в течение всей своей политической карьеры менял партии и пристрастия. Причем часто на диаметрально противоположные. Говоря про выборы в Харькове, нельзя ограничиться только фигурой Фельдмана. Хоть он и самый одиозный и ему можно посвятить всю статью.

Вспомним и других. Из серьезных фигур на пост главы муниципалитета естественно претендуют: действующий мэр Кернес, и … да и всё. Мог быть Ярославский, но как-то так получилось, что он уже влился в команду местного городского головы. Мог бы быть Сапронов, но у него другие интересы - он весь в спорте, музыке и внуках. Это его выбор. А больше-то фигур и нет. Не считать же реальными кандидатами в мэры малоизвестных представителей малоизвестных партий.

А Черняк Светличной и Нарыжная Вакарчука? Адвокат и урбанистка. Так есть еще один адвокат в Харькове – Кучер, его вообще «списали». Какой смысл вспоминать. А если еще и копнуть, кто финансирует Светличную, то выяснится, что и Черняк и Нарыжная даже Фельдману не конкуренты, сколько бы они не снимали «модных видосиков».

Красивые конечно панорамы Харьков получились с квадрокоптера, но это уж точно не их заслуга.

Есть конечно еще один новичок среди кандидатов в мэры Харькова. Новичок в 2020-ом - это прям мэм.

Бывший мэр Харькова Михаил Добкин неожиданно ворвался в предвыборную кампанию Первой столицы, забыв про вторую столицу - Киев. Зачем? Ответа однозначного нет. Главное, что сам Добкин уже есть и это интересно. Но он пока никому не конкурент.

Так что только Фельдман и Кернес. Тем более, что почетный президент концерна АВЭК говорит, что настроен серьезно. Как он отметил в одном из интервью: «Я шесть раз, так сказать, работал в Верховной раде, а теперь хочется что-то сделать».

Сегодня действующий народный депутат даже не ищет оправданий. Все списывает на дела деловые. Потому что сам-то он хотел начать работать на избирателей много раз, но все время что-то мешало. «Решение несколько раз возникало, но в этот раз созрело окончательно», - уверен Фельдман.

При всем при этом Кернес сдавать город явно не собирается. Неизвестно на что рассчитывала ОПЗЖ, выдвигая своего кандидата в Харькове. Ведь партия Медведчука-Рабиновича играет на том же электоральном поле, которое давно и прочно закрепил за собой действующий мэр Харькова.

Ответ напрашивается только один: Фельдман - не настоящий кандидат. И Александр Борисович просто отыгрывает роль. Потому что старый, много раз перекрашенный политический бомонд, идущий сегодня на выборы с верой в победу, – диагноз не только обществу, но и повод для некоторых избранников обратится к профильным врачам за консультацией и лечением.

Ведь в том, что интересы украинцев никогда не волновали нардепов типа Фельдмана, вина не Фельдмана. Ведь это не он сам пролез в украинский парламент. Это люди избрали его в Верховную Раду в далеком 2002 году.

Кстати, именно в те времена начинал свою политическую карьеру и молодой Путин. Его, правда, переизбирали всего четыре раза, а вот Фельдмана целых шесть раз. Должности конечно разные, но политики, как теперь оказалось, из одной обоймы. Но, конечно же, Путин и Фельдман далеко не близнецы-братья.

Просто Фельдман теперь представитель ОПЗЖ и всё. По крайней мере на этих выборах. Так карты легли. Ничего личного, как говорят американцы, только бизнес. Поэтому Фельдман - настоящий политик. Высшей пробы. И так шесть раз.

Политологи после выборов обязательно заверят избирателей, что все было демократично и новый закон про выборы оказался самым удачным и правильным. И если что-то и не так, то виноват не законодатель, а избиратель, не доросший до уровня настоящей Европы.

А Харьков кого-то точно выберет. И вероятно даже уже в первом туре. И мэр будет лучший. Потому что Харьков - это Украина.

