23.09.2020 11:16

ВИДЕО: Геннадий Кернес скоро вернется в Харьков, – Игорь Терехов (РЕДПОСТ)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес проходит реабилитацию и скоро вернется в Харьков.



// city.kharkov.ua

О состоянии здоровья Геннадия Кернеса рассказал на городской партийной конференции «Блока Кернеса - Успешный Харьков» первый заместитель городского головы Игорь Терехов.



«Здоровью Кернеса ничего не угрожает, сегодня он проходит курс реабилитации и в ближайшее время вернется в Харьков», - сказал Терехов.



Первый вице-мэр отметил, что все инсинуации по поводу здоровья Харьковского городского головы надуманны политическими оппонентами, чтобы понизить его рейтинг.



«Я уверен, что харьковчане, которые любят нашего мэра Геннадия Кернеса, очень адекватно реагируют на все выпады наших оппонентов и 25 октября они отдадут голос за Геннадия Кернеса. И я уверен, что в первом туре Геннадий Кернес переизберется на должность Харьковского городского головы», – добавил Терехов.



