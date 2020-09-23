«Блок Кернеса – Успешный Харьков» назвал первую пятерку кандидатов в Харьковский горсовет (Суспільне)

Первую пятерку списка кандидатов "Блока Кернеса – Успешный Харьков" на выборах в горсовет возглавляет Геннадий Кернес.
Первую пятерку кандидатов в списке партии журналистам назвал первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, пишет Суспільне.Харків.
Список выглядит так:
1. Геннадий Кернес – Харьковский городской голова.
2. Игорь Терехов – первый заместитель Харьковского городского головы.
3. Александр Новак – секретарь Харьковского горсовета.
4. Татьяна Чечетова-Терашвили – заместитель Харьковского городского головы, управляющая делами Харьковского горсовета.
5. Виктория Китайгородская – директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета.
"Почему эти кандидаты? К нашему списку, если мы его опубликуем, и вы ознакомитесь, вошли, прежде всего, люди целеустремленные, которые для города сделали уже много, люди, которые сделают для города Харькова очень много", – прокомментировал список кандидатов Игорь Терехов.
По его словам, программа партии состоит из 15 пунктов, которые представлены на официальном сайте политсилы.
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