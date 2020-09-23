Главная Новости Политика «Блок Кернеса – Успешный Харьков» назвал первую пятерку кандидатов в Харьковский горсовет (Суспільне)
23.09.2020  09:32   

«Блок Кернеса – Успешный Харьков» назвал первую пятерку кандидатов в Харьковский горсовет (Суспільне)

Первую пятерку списка кандидатов "Блока Кернеса – Успешный Харьков" на выборах в горсовет возглавляет Геннадий Кернес.


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Первую пятерку кандидатов в списке партии журналистам назвал первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, пишет Суспільне.Харків.

Список выглядит так:

1. Геннадий Кернес – Харьковский городской голова.

2. Игорь Терехов – первый заместитель Харьковского городского головы.

3. Александр Новак – секретарь Харьковского горсовета.

4. Татьяна Чечетова-Терашвили – заместитель Харьковского городского головы, управляющая делами Харьковского горсовета.

5. Виктория Китайгородская – директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета.

"Почему эти кандидаты? К нашему списку, если мы его опубликуем, и вы ознакомитесь, вошли, прежде всего, люди целеустремленные, которые для города сделали уже много, люди, которые сделают для города Харькова очень много", – прокомментировал список кандидатов Игорь Терехов.

По его словам, программа партии состоит из 15 пунктов, которые представлены на официальном сайте политсилы.

Тэги:  выборы, кернес, успешный харьков, харьков
 
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