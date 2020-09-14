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14.09.2020  13:37   

Ігор Терехов: Асоціація міст-володарів Призу Європи - міст між муніципалітетами в період пандемії

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов сьогодні, 14 вересня, взяв участь в онлайн-засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації міст-володарів Призу Європи.


// city.kharkov.ua

Захід присвячений темі: «Виклики та перспективи європейської єдності». У ньому також взяли участь представники міст Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Івано-Франківська та ін. Очолив засідання президент Асоціації міст-володарів Призу Європи, мер міста Ченстохова (Республіка Польща) Кшиштоф Матіящик.

У ході виступу перший віце-мер Ігор Терехов зазначив, що в умовах карантину міжнародне співробітництво в рамках Асоціації набуває ще більшої актуальності, зокрема, в сфері обміну досвідом у боротьбі з пандемією тощо.

«Наша Асоціація - це міст, який з'єднує європейські міста в таких важливих питаннях, як безпека, соціальне забезпечення, економічний розвиток, взаємодія місцевих органів влади з урядами інших країн, що завжди було важливим і непростим процесом. Практика показує, що муніципалітети в непростий період пандемії швидко приходять один одному на допомогу, використовуючи систему інформаційного обміну», - зазначив Ігор Терехов.

Він підкреслив, що Харків, не дивлячись на карантинні обмеження, продовжує активно розвивати міжмуніципальне співробітництво, в тому числі в онлайн-форматі, з містами-побратимами і міжнародними донорами, а також успадковує кращий досвід муніципального управління різних країн Європи.

«Сьогодні Харкову довіряють, і міжнародні інвестори хочуть вкладати кошти в економіку міста та брати участь у наших інфраструктурних проєктах. І все це завдяки активній міжнародній роботі, в тому числі багаторічній участі міста в Асоціації міст-володарів Призу Європи», - зазначив перший віце-мер.

У свою чергу Кшиштоф Матіящик подякував Ігореві Терехову за участь у конференції і співпрацю з Асоціацією, а також висловив надію на швидку зустріч представників муніципалітетів.

Зазначимо, що Генеральна Асамблея проходитиме два дні - з 14 по 15 вересня. Завтра відбудеться зустріч з делегатами міст і представниками Молодіжного форуму. Також 15 вересня учасники онлайн-зустрічі визначать місце засідання Президії Асоціації в 2021 році.

Источник:   ХМР
 Тэги:  терехов, харьков, приз европы
 
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