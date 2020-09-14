Ігор Терехов: Асоціація міст-володарів Призу Європи - міст між муніципалітетами в період пандемії

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов сьогодні, 14 вересня, взяв участь в онлайн-засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації міст-володарів Призу Європи.
Захід присвячений темі: «Виклики та перспективи європейської єдності». У ньому також взяли участь представники міст Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Івано-Франківська та ін. Очолив засідання президент Асоціації міст-володарів Призу Європи, мер міста Ченстохова (Республіка Польща) Кшиштоф Матіящик.
У ході виступу перший віце-мер Ігор Терехов зазначив, що в умовах карантину міжнародне співробітництво в рамках Асоціації набуває ще більшої актуальності, зокрема, в сфері обміну досвідом у боротьбі з пандемією тощо.
«Наша Асоціація - це міст, який з'єднує європейські міста в таких важливих питаннях, як безпека, соціальне забезпечення, економічний розвиток, взаємодія місцевих органів влади з урядами інших країн, що завжди було важливим і непростим процесом. Практика показує, що муніципалітети в непростий період пандемії швидко приходять один одному на допомогу, використовуючи систему інформаційного обміну», - зазначив Ігор Терехов.
Він підкреслив, що Харків, не дивлячись на карантинні обмеження, продовжує активно розвивати міжмуніципальне співробітництво, в тому числі в онлайн-форматі, з містами-побратимами і міжнародними донорами, а також успадковує кращий досвід муніципального управління різних країн Європи.
«Сьогодні Харкову довіряють, і міжнародні інвестори хочуть вкладати кошти в економіку міста та брати участь у наших інфраструктурних проєктах. І все це завдяки активній міжнародній роботі, в тому числі багаторічній участі міста в Асоціації міст-володарів Призу Європи», - зазначив перший віце-мер.
У свою чергу Кшиштоф Матіящик подякував Ігореві Терехову за участь у конференції і співпрацю з Асоціацією, а також висловив надію на швидку зустріч представників муніципалітетів.
Зазначимо, що Генеральна Асамблея проходитиме два дні - з 14 по 15 вересня. Завтра відбудеться зустріч з делегатами міст і представниками Молодіжного форуму. Також 15 вересня учасники онлайн-зустрічі визначать місце засідання Президії Асоціації в 2021 році.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год.
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