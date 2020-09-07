Главная Новости Политика Харків та Естонія мають намір разом розвивати науку та технології, – Ігор Терехов
07.09.2020  13:51   

Харків та Естонія мають намір разом розвивати науку та технології, – Ігор Терехов

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов сьогодні, 7 вересня, зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Каймом Кууском.


// city.kharkov.ua

Це перший візит посла до Харкова, тому Ігор Терехов представив місто і розповів про реалізовані інфраструктурні проєкти.

В ході зустрічі Кайм Кууск зазначив, що йому близькі університетські міста, і він бачить перспективи співпраці вишів двох країн. Крім того, оскільки в Харкові активно розвивається сфера послуг і відкритий новий Будинок нерухомості, Естонія могла б поділитися досвідом і в цьому напрямку. Він повідомив, що 99% послуг естонці отримують онлайн.

«Ми сміємося в Естонії, що найшвидше в світі декларуємо податки. Три хвилини, і зроблено, і ти не повинен нікуди йти. Також в Естонії цікаво розвивається не тільки IT. Ми робимо для світу роботів-кур'єрів. З вами можемо не тільки ділитися досвідом, а й виготовляти щось разом», - розповів Кайм Кууск.

Ігор Терехов зазначив, що міська влада Харкова також прагне перевести якомога більше послуг в режим онлайн і приділяє велику увагу діджіталізаціі. Нещодавно Президент України заявив, що бачить Харків IT-столицею країни.

«Харків лідирує в цій сфері. Я спілкувався з Олександром Ярославським, який хоче долучитися до цієї роботи, стати інвестором створення найбільшого IT-кластеру. Ми дуже зацікавлені в розвитку технологій. Наші виші готують талановитих молодих фахівців, які працюють за кордоном або тут, на іноземні компанії. Тому ми повинні підтримати молодь і розвивати технології», - зазначив Ігор Терехов.

Також Кайм Кууск висловив надію, що після карантину, пов'язаного з пандемією COVID-19, відкриється авіарейс «Харків - Таллінн», який планувалося запустити цього літа. Він зазначив, що продовжить вивчати місто, але вже бачить багато перспектив.

«Харків - дуже красиве цікаве місто. Прогулюючись вулицями, ми бачили, що він як міста у Центральній Європі. Є речі, які ми можемо розвивати разом», - зазначив посол Естонії.

Ігор Терехов подякував Кайму Кууску за візит і зазначив, що Харків сподівається на подальшу плідну співпрацю.

Источник:   ХМР
 Тэги:  терехов, посол, эстония, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.09 Образование В университете городского хозяйства обновили музей Бекетова (ФОТО)   01.09 Власть Ігор Терехов: Тут створені комфортні умови, в яких люди без черг можуть отримати сотні послуг (ФОТО) 01.09 Образование Игорь Терехов открыл в двух школах новые стадионы (ФОТО)  
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 