07.09.2020 13:51

Харків та Естонія мають намір разом розвивати науку та технології, – Ігор Терехов

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов сьогодні, 7 вересня, зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Каймом Кууском.



// city.kharkov.ua

Це перший візит посла до Харкова, тому Ігор Терехов представив місто і розповів про реалізовані інфраструктурні проєкти.



В ході зустрічі Кайм Кууск зазначив, що йому близькі університетські міста, і він бачить перспективи співпраці вишів двох країн. Крім того, оскільки в Харкові активно розвивається сфера послуг і відкритий новий Будинок нерухомості, Естонія могла б поділитися досвідом і в цьому напрямку. Він повідомив, що 99% послуг естонці отримують онлайн.



«Ми сміємося в Естонії, що найшвидше в світі декларуємо податки. Три хвилини, і зроблено, і ти не повинен нікуди йти. Також в Естонії цікаво розвивається не тільки IT. Ми робимо для світу роботів-кур'єрів. З вами можемо не тільки ділитися досвідом, а й виготовляти щось разом», - розповів Кайм Кууск.



Ігор Терехов зазначив, що міська влада Харкова також прагне перевести якомога більше послуг в режим онлайн і приділяє велику увагу діджіталізаціі. Нещодавно Президент України заявив, що бачить Харків IT-столицею країни.



«Харків лідирує в цій сфері. Я спілкувався з Олександром Ярославським, який хоче долучитися до цієї роботи, стати інвестором створення найбільшого IT-кластеру. Ми дуже зацікавлені в розвитку технологій. Наші виші готують талановитих молодих фахівців, які працюють за кордоном або тут, на іноземні компанії. Тому ми повинні підтримати молодь і розвивати технології», - зазначив Ігор Терехов.



Також Кайм Кууск висловив надію, що після карантину, пов'язаного з пандемією COVID-19, відкриється авіарейс «Харків - Таллінн», який планувалося запустити цього літа. Він зазначив, що продовжить вивчати місто, але вже бачить багато перспектив.



«Харків - дуже красиве цікаве місто. Прогулюючись вулицями, ми бачили, що він як міста у Центральній Європі. Є речі, які ми можемо розвивати разом», - зазначив посол Естонії.



Ігор Терехов подякував Кайму Кууску за візит і зазначив, що Харків сподівається на подальшу плідну співпрацю.