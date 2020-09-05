05.09.2020 15:06

5 сентября стартовала избирательная кампания местных выборов 2020

Кандидаты смогут выдвигаться через 10 дней.



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5 сентября в Украине начинается избирательный процесс местных выборов 2020. С этого момента стартуют основные мероприятия ЦИК по подготовке к голосованию 25 октября.



Календарный план выборов



С сегодняшнего дня дан официальный старт избирательной кампании в местные органы власти Украины. Соответствующее решение приняла ЦИК во исполнение требований Избирательного кодекса.



В течение следующих 50 дней до голосования будут реализованы главные этапы календарного плана выборов:



– представление в Центризбирком копий решений руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций – до 6 сентября;

– выдвижение кандидатов на должности глав советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты – 15-24 сентября;

– обнародование сведений о регистрации кандидатов – до 2 октября;

– начало предвыборной агитации – со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата;

– отправка приглашений избирателям – до 15 октября;

– день голосования – 25 октября, с 08:00 до 20:00;

– оглашение результатов – 3-6 ноября.



Местные выборы по новому Избирательному кодексу



Каждые 5 лет в Украине проходит голосование за представителей в местные органы власти – за кандидатов в депутаты городских, районных, областных советов, мэров городов, глав сельских и поселковых советов.



В 2020 году правила избирательной кампании изменились, в связи с вступлением в силу нового Избирательного кодекса.



Так, для населенных пунктов от 10 тыс. жителей выборы в местные советы организуются по новой пропорциональной системе с открытыми списками, без возможности самовыдвижения кандидатов.



Обязательно соблюдение гендерной квоты – не менее 40% представителей одного пола в списке партии.



В бюллетенях будет указан не только перечень партий, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых также можно отдать голос.



Каждый избиратель 25 октября получит для заполнения несколько бюллетеней: для голосования за кандидатов на должность городского (поселкового) головы; депутатов в областные, городские, районные советы.



Стоит отметить, что в день очередных местных выборов также состоится голосование на первых выборах в образованных территориальных общинах после укрупнения районов. Согласно постановлению ВР 17 июля 2020 года № 807-9 "Об образовании и ликвидации районов", их количество сократилось до 136.



Изменить место голосования можно до 10 сентября



Проголосовать на выборах 2020 можно по месту фактического проживания. Для смены избирательного адреса необходимо обратиться в органы Госреестра в срок до 10 сентября (не позднее 5 дней с начала избирательного процесса).



Соответствующее заявление можно подать онлайн в "Кабинете избирателя" на портале "Госреестр избирателей" с использованием электронной подписи.



При заполнении формы следует указать адрес жилья, по которому избиратель проживает на данный момент и который просит определить новым избирательным адресом.