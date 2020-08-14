Украина сократила «красный список» до 70 стран

Албания, Черногория и Россия остаются в красной зоне.
По состоянию на 14 августа в очередной раз обновлен список стран «красной» и «зеленой» зоны по распространению коронавируса. На этот раз список «красной зоны» сократился до 70 стран.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
Таким образом, в «красной зоне» остаются популярные среди граждан Украины Албания и Черногория, а также Российская Федерация, США, Израиль, Испания и соседняя Румыния.
В «зеленую зону» теперь входят 124 страны, в том числе, Болгария, Чехия, Португалия, Польша, Турция, Беларусь, Германия, Словакия, Италия и другие страны.
По прибытию в Украину из страны «красной зоны» нужно пройти 14 дней самоизоляции или сдать ПЦР-тест. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до пересечения границы. Иностранцам нужно иметь с собой полис медицинского страхования.
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15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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