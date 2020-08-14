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14.08.2020  16:03   

Украина сократила «красный список» до 70 стран

Албания, Черногория и Россия остаются в красной зоне.


// rbc.ua

По состоянию на 14 августа в очередной раз обновлен список стран «красной» и «зеленой» зоны по распространению коронавируса. На этот раз список «красной зоны» сократился до 70 стран.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Таким образом, в «красной зоне» остаются популярные среди граждан Украины Албания и Черногория, а также Российская Федерация, США, Израиль, Испания и соседняя Румыния.

В «зеленую зону» теперь входят 124 страны, в том числе, Болгария, Чехия, Португалия, Польша, Турция, Беларусь, Германия, Словакия, Италия и другие страны.

По прибытию в Украину из страны «красной зоны» нужно пройти 14 дней самоизоляции или сдать ПЦР-тест. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до пересечения границы. Иностранцам нужно иметь с собой полис медицинского страхования.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  коронавирус, карантин, красная зона, заграница
 
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