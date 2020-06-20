20.06.2020 10:10

Харків розвиває міжнародне співробітництво з сусідніми країнами (ФОТО)

Засідання Харківського дипломатичного клубу відбулося в конференц-залі готелю «Superior Golf and SPA Resort».



//city.kharkov.ua

Захід був присвячений 25-й річниці відновлення роботи Генерального консульства Республіки Польща в Харкові та Міжнародному дню миротворця. У ньому взяли участь представники дипломатичного корпусу та Харківської міської ради.

Як повідомив директор Департаменту міжнародного співробітництва Віктор Рудь, в Харкові працюють 16 почесних консульств, тоді як близько десяти років тому їх було всього три. За останні 10-12 років завдяки роботі команди Харківського міського голови Геннадія Кернеса місто активно розвивається і отримало позитивний міжнародний імідж. Цьому сприяло, в тому числі, відкриття нових дипломатичних місій. Крім того, три роки тому був створений проєкт «Харків дипломатичний», мета якого - представити історію міжнародних відносин міста і розвивати їх. З тих пір пройшло багато тематичних зустрічей, семінарів, і готується монографія «Харків дипломатичний».

Віктор Рудь також зазначив, що за 25 років відновлення роботи Генерального консульства Польщі в Харкові було багато зроблено для розвитку міжнародних відносин і країн у цілому. Україна і Польща співпрацюють в сферах культури, медицини, торгівлі, і ця робота триває.

Директор Департаменту міжнародного співробітництва подякував за спільну роботу президенту Харківського дипломатичного клубу, Генеральному консулу Республіки Польща в Харкові Янушу Яблонському, який закінчує свою роботу в Харкові.

Віктор Рудь вручив Янушу Яблонському Почесну грамоту виконавчого комітету Харківської міської ради. «Спасибі за все, що ви зробили за ці чотири роки. Думаю, ваші послідовники займуть гідне місце і продовжать ваші традиції», - зазначив директор департаменту.

Януш Яблонський подякував усім за спільну роботу і зазначив, що повернеться на службу в Міністерство закордонних справ.

«Харків для мене - це перш за все люди. В пам'яті залишаються тільки радісні моменти, яких в Харкові було дуже багато. Я намагався зробити все від мене залежне, шукав перш за все те, що об'єднує поляків і українців в нашій багатовіковій і часто непростій історії. Вдалося зробити дуже багато завдяки плідній співпраці з такими людьми, як пан Рудь. На 2020-й рік було заплановано багато спільних, культурних, наукових та інших заходів, і єдиним бар'єром стала пандемія. Сподіваюся, що Генконсульство продовжить нашу спільну справу. Дякую за вашу довіру. Я пишаюся тим, що представляв Польщу тут, у Харкові», - сказав Януш Яблонський.

Також на засіданні клубу було зазначено, що Харків продовжить розвивати співпрацю з Латвією та Словаччиною. Як повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс, планується візит Президента Латвії до України, в рамках якого він міг би відвідати Харків, щоб ознайомитися з історією відносин двох країн і взяти участь в економічному заході. Крім того, за словами посла, можливо відкриття авіарейсу Харків-Рига.

У той же час Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Марек Шафін висловив надію, що активізується співпраця словацьких і харківських вишів, можливо, медичних, і відзначив гарну роботу консульства Словаччини в Харкові.

Також на засіданні дипломатичного клубу була представлена ​​книга Любові Жванко «Видатні поляки і Харків. Біографічний словник 1805-1918». Учасники дипломатичного клубу обговорили результати роботи організації і намітили плани на майбутнє.

Нагадаємо, що також сьогодні представники дипломатичного клубу відвідали меморіальний комплекс «Висота маршала І.С. Конєва».