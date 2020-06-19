19.06.2020 18:47

Представники дипломатичного клубу відвідали «Висоту маршала Конєва» (ФОТО)

Представники Харківського дипломатичного клубу сьогодні, 19 червня, відвідали меморіальний комплекс «Висота маршала І.С. Конєва».

Захід пройшов в рамках виїзного засідання клубу з нагоди 25-ї річниці відновлення роботи Генерального консульства Республіки Польща в Харкові, а також Міжнародного дня миротворця. У ньому взяли участь представники іноземних консульств і представництв, розташованих у Харкові.

Для представників дипломатичного клубу провели екскурсію комплексом і музеєм «Харківщина у Другій світовій війні 1939-1945 років». Учасники екскурсії ознайомилися з основною експозицією музею та відвідали зали, присвячені війні в Афганістані, проведенню операції Об'єднаних Сил на Сході України і миротворчим силам.

Як повідомив директор меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конєва» Володимир Гаврюшенко, це єдиний подібний музей, побудований в роки незалежності України. За час існування меморіал вперше відвідує стільки дипломатів, хоча він активно співпрацює з іншими фондами в різних країнах. Зокрема, в січні цього року співробітники комплексу відвідали Державний музей Аушвіц-Біркенау з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору. Також в музеї представлений проєкт комплексу, присвячений Другій світовій війні, розроблений спільно містом-побратимом Харкова Цинциннаті (США) і Харківською міською радою.

Крім того, розпочато реалізацію нової ініціативи про українців, які під час Другої світової війни воювали на території Західної Європи, оскільки ця тема мало досліджена. Володимир Гаврюшенко запросив представників дипломатичного корпусу взяти участь в реалізації цього проєкту. Директор меморіального комплексу зазначив, що установа активно співпрацює з польськими колегами, і подякував їм за спільну працю.

У свою чергу Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Януш Яблонський повідомив, що був на «Висоті маршала Конєва» кілька разів, і хоча музей присвячений минулому, але війна, як показує ситуація в Україні, - це сучасне.

«Потрібно пам'ятати і передавати історію Другої світової війни, інших воєн, щоб більше таке не повторювалося. Щоб поляки, українці й всі народи могли жити спокійно, розвиватися і співпрацювати. Спасибі за хорошу програму меру міста Харкова. Звичайно, ми підтримуємо такі ініціативи і сподіваємося на подальшу співпрацю. Місто Харків - красиве, розвивається, і нехай так буде завжди», - сказав Януш Яблонський.

Він зазначив, що реалізацію нових українсько-польських проєктів через пандемію COVID-19 перенесли. Можливо, харків'яни ознайомляться з новими ініціативами, в тому числі культурними, майбутньої осені.

Зазначимо, що також у вересні планується відзначити 55-ту річницю заснування меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конєва».