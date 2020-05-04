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04.05.2020  08:54   

Болгария снимает режим чрезвычайной ситуации

Власти Болгарии снимают режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса.


//podrobnosti.ua

Соответствующий законопроект будет подготовлен в понедельник, 4 мая, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Об этом сообщает Sofia Globe.

4 мая начнется и постепенное снятие ограничений. В частности, с понедельника будут разрешены занятия отдельными видами спорта на открытом воздухе и посещение бассейнов.

Также восстанавливается работа автошкол при условии использования инструктором и учеником защитных масок и дезинфекции транспортного средства между уроками.

После проведения инспекций санслужбами ресторанам и барам разрешать принимать клиентов на открытых террасах.

В среду будут закрыты контрольно-пропускные пункты, контролирующие междугородние поездки.

По последним данным, в Болгарии с населением около 7 млн человек подтверждено 1611 случаев заболевания коронавирусом и зафиксировано 72 смерти.

Источник:   Подробности
 Тэги:  болгария, чрезвычайная ситуация, послабление карантина
 
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