Болгария снимает режим чрезвычайной ситуации

Власти Болгарии снимают режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса.
Соответствующий законопроект будет подготовлен в понедельник, 4 мая, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Об этом сообщает Sofia Globe.
4 мая начнется и постепенное снятие ограничений. В частности, с понедельника будут разрешены занятия отдельными видами спорта на открытом воздухе и посещение бассейнов.
Также восстанавливается работа автошкол при условии использования инструктором и учеником защитных масок и дезинфекции транспортного средства между уроками.
После проведения инспекций санслужбами ресторанам и барам разрешать принимать клиентов на открытых террасах.
В среду будут закрыты контрольно-пропускные пункты, контролирующие междугородние поездки.
По последним данным, в Болгарии с населением около 7 млн человек подтверждено 1611 случаев заболевания коронавирусом и зафиксировано 72 смерти.
Сегодня эмоции часто будут преобладать над логикой. Вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
влажность:
давление:
ветер: