Президент Польши не приедет в Харьков на 80-ю годовщину Катынского расстрела

Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса, коснувшейся почти миллиона людей в мире.
Об этом Українським Новинам сообщило Министерство иностранных дел.
«МИД Украины сообщает, что приезд Президента Республики Польша Анджея Дуды в Украину для чествования памяти польских жертв Катынского преступления не состоится ввиду ситуации с распространением в мире коронавирусной болезни COVID-19», – говорится в ответе на запрос агентства.
Дуда должен был посетить 13 апреля Харьков по случаю 80-й годовщины Катынского военного преступления, когда в апреле-мае 1940 года НКВД СССР по приказу Иосифа Сталина расстрелял 22 тыс. поляков в Катынском лесу (Смоленская область России) и ряде лагерей и тюрьм на террритории Беларуси и Украины, включая Харьков.
Дуда собирался почтить память жертв Катынского преступления в Харькове, детальная программа его визита в Украину не анонсировалась.
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