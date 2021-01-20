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20.01.2021  14:46   

За премию парламента схлестнутся молодые ученые

Стартовал конкурс претендентов на получение Премии Верховной Рады Украины.

Прием документов продлится до 1 марта 2021 года. 
 
Об этом сообщают в Министерстве образования и науки Украины.
 
Документы подаются вузами, научными учреждениями, предприятиями Украины в соответствии с инструкцией.
 
 «С учетом сложной санитарно-эпидемической ситуации в Украине и соответствующих ограничений документы и работы претендентов необходимо размещать в электронном виде, - отмечают в министерстве.  - Такие действия позволят структурному подразделению МОН осуществить проверку представленных документов по формальным признакам и обеспечат дистанционное ознакомления с документами членов комиссии Министерства образования и науки Украины по отбору претендентов на получение Премии ВРУ молодым ученым, именных стипендий ВРУ Украины для молодых ученых - докторов наук и рассмотрения  научных отчетов стипендиатов ».
 
Документы и информацию относительно претендентов и их работ на флэш-носителе и в бумажном виде должны быть идентичными.
 
Адрес для приема документов: 01601 м. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 16, комн.  201;  Директорат науки и инноваций Министерства образования и науки Украины.
 
 «С целью сохранения целостности каждого набора документов и работ просьба складывать их в пакеты для транспортировки», - добавляют в МОН.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  конкурс, молодые ученые, харьков, украина
 
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