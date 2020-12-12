12.12.2020 09:21

Звездопад Геминиды в декабре 2020. Где, когда и как наблюдать метеоры - РЕДПОСТ

По впечатлениями не всегда нужно куда-то ехать. Вот, например, с 13 по 14 декабря природа удивит весь мир незабываемых явлением - звездопад. О том, как правильно за ним наблюдать и с какой точки явление будет видно лучше. Наши корреспонденты все эти вопросы поставили астрономам, их ответы узнайте из нашего материала.



Фото из открытых источников

Декабрь подарит землянам не только новогодние праздники, но и незабываемый звездопад - метеорный поток Геминиды. Его пик можно наблюдать в ночь с 13 на 14 декабря. Астрономы отмечают, звездопад обрушится сотней метеоров в час. Его название связано с созвездием близнецов - что на латинском. «Падающие звезды» - это эффект вхождения нашей планеты в облако частиц, которые оставили небесные тела, которые разрушаются. Например, кометы. При приближении к Солнцу они оставляют за собой шлейф. В свою очередь наш земной шар периодически нарушает эти границы. Вызывая своим земным притяжением эффект, что который люди называют «падающие звезды»

Директор Харьковского планетария им. Ю.Гагарина Галина Железняк отмечает, что метеорный поток Геминиды неожиданным образом был обнаружен в 1877 году. То есть внезапно вблизи звезды Кастор образовалось явление, которое мы называем Радиант метеорного потока. В созвездии близнецов две ярких звезды - Кастор и Поллукс и именно эти звезды прекрасно видны именно зимой.

Тело, которое могло бы вызвать такой метеорный поток, найти не удавалось вплоть до восьмидесятых годов двадцатого века. Только после того, астрономы пришли к выводу и связали его с астероидом с легендарным названием - Фаэтон.

Галина Железняк директор Харьковского планетария им. Ю.Гагарина

В 2020 году метеорный поток Геминиды будет наблюдать очень здорово. Потому, что устанавливается достаточно морозная погода и у нас - 14 декабря 2020 года совпадает с фазой Новолуние. А это означает, что эхо не будет блестеть на небе, затмевая Геминиды. То есть темные Морозные ночи способствуют качественным наблюдениям метеорных потоков.

Галина Железняк отмечает, в истории астрономии годы, когда Геминиды радовали землян более 150-ю метеорами, что вылетали в час. Так вот, для того, чтобы наблюдать за этим космическим явлением правильно, и не упустить ни одного из метеоров, нужно придерживаться ряда простых правил.

"Для простого человека, если он хочет загадать под праздники новогодние или под праздник святого Николая заветное желание, увидев падающую звезду - необходимо смотреть точно на Радиант. Потому что, как правило, метеоры могут лететь в разных направлениях от Радиант. И лучше всего просто, как бы глядеть в сторону созвездия близнецов."

Исследователи отмечают, метеорные частицы имеют возраст около тысячи лет. И это не последнее космическое чудо, которое состоится в декабре. Далее на землян ждет не менее загадочное небесное явление - появление Вифлеемской звезды.