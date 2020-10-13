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13.10.2020  15:33   

На городком турнире по химии Салтовку представляло коллективное «Золото» (Управление образования Московкого района)

10.10.2020 года на базе Харьковского лицея №89 Харьковского городского совета Харьковской области состоялся ХVІІІ городской турнир юных химиков для учащихся 7-11 классов учреждений общего среднего образования


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Московский район на турнире представляла сборная команда «Аурум» в составе 5 учеников ЗЗСО №3, 23, 43, 84, 122.

Сборная команда получила Диплом участника.

Источник:   Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради
 Тэги:  олимпиада, турнир, харьков, химия, участник
 
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