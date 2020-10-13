На городком турнире по химии Салтовку представляло коллективное «Золото» (Управление образования Московкого района)

Звезды предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.

Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.