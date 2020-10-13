На городком турнире по химии Салтовку представляло коллективное «Золото» (Управление образования Московкого района)

10.10.2020 года на базе Харьковского лицея №89 Харьковского городского совета Харьковской области состоялся ХVІІІ городской турнир юных химиков для учащихся 7-11 классов учреждений общего среднего образования
Московский район на турнире представляла сборная команда «Аурум» в составе 5 учеников ЗЗСО №3, 23, 43, 84, 122.
Сборная команда получила Диплом участника.
Звезды предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
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