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13.10.2020  14:50   

Амбициозные юниоры мерялись ІТ интеллектом на базе профильного харьковского вуза (Департамент образования ХГС)

10 октября 2020 на базе Харьковского национального университета радиоэлектроники состоялся V городской турнир юных информатиков для учащихся 9-11-х классов учреждений общего среднего образования Харькова.


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Турнир проводился с соблюдением всех санитарных требований в смешанном формате с использованием элементов технологий дистанционного обучения. В турнирных соревнованиях приняли участие школьники, представившие все районы города и Харьковский физико-математический лицей № 27. 

 В состав жюри вошли преподаватели Харьковского национального университета радиоэлектроники и Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, которые работали как очно так и дистанционно.
   Во время турнира юные информатики разработали собственную версию программы известной компьютерной игры, презентовали свой проект и решили алгоритмические задачи.
Победителем турнира стала команда «К 45 - 1» учеников Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» Шевченковского района (руководитель команд Арзубов Н. А.).
   Второе место заняли команда «XLV» учеников Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» Шевченковского района (руководитель команды Арзубов Н. А.) и команда «Who creates» учеников Харьковского физико-математического лицея № 27 Харьковского городского совета (руководитель команды Дуженко А. О.)
   Дипломами III степени награждены:
   - команда учеников Харьковской гимназии № 47 Харьковского городского совета (руководитель команды Гриневич Г. И.)
   - сборная команда Киевского района из числа учащихся ЗЗСО №№ 9, 36, 62, ХПНВК «Лицей Профессионал» (руководители команд Омелаенко А. М., Коваленко С.В.);
   - команда «Клевер» Харьковской гимназии № 83 Харьковского городского совета (руководитель команды Журавлева Р.В.)
   - сборная команда учащихся Московского района из числа учащихся ЗЗСО №№ 43, 97, 122, 144, 167 (руководитель команды Карпенко Г.В.).
  Победителем турнира в номинации «За лучшую разработку заочного проекту» стала команда учеников Харьковской гимназии № 47. За победу в номинации «За лучшую разработку задачи-проекта» награждена команда учеников Харьковской специализированной школы № 87, в номинации «За лучшую презентацию задачи-проекта» - команда учащихся Индустриального района. Командой лучших программистов признана команда «XLV» учеников ХУВК № 45 «Академическая гимназия».
  Победители городского турнира будут представлять Харьков на Всеукраинском турнире юных информатиков, который состоится в Харькове.
   Поздравляем победителей, учителей и тренеров команд и желаем дальнейших успехов!
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  турнир, харьков, информатика, подготовка, программы
 
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