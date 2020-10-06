06.10.2020 13:40

ФОТО: Награждение денежным вознаграждением харьковских двухсотбальников (Управление образования ХГС)

По результатам внешнего независимого оценивания по количеству высших баллов на протяжении 5 лет Харьков неизменно входит в тройку лидеров.



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В 2020 году плеяду 200-балльников города пополнили 26 выпускников из 16 учебных заведений.

Максимальный балл по двум предметам (по физике и математике) получила выпускница Харьковского физико-математического лицея № 27 Алипова Виталина.

На 200 баллов составили ВНО по математике четырнадцать выпускников школ, по английскому языку и физике по четыре, по биологии - три. Копилку достижений пополнили по одному 200-бальном результата по истории Украины и химии.

Харьковский городской совет отметила выпускников-двухсотбальников денежным вознаграждением в сумме 10 000 грн.

Родителям выпускников вручены благодарности Харьковского городского головы за воспитание талантливых, умных и целеустремленных детей.