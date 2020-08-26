26.08.2020 09:02

25 августа, умер известный украинский физик-теоретик, академик НАН и герой Украины Виктор Барьяхтар

Об этом в Facebook написал почетный харьковчанин, почетный доктор и профессор ряда харьковских вузов, физик Владимир Семиноженко.



Фото kpi.ua

25 августа «Национальная академия наук получила еще одну огромную потерю - утром ушел из жизни патриарх современной физики, выдающийся физик-теоретик, мой Учитель, академик Виктор Григорьевич Барьяхтар. Непоправимая утрата для всей украинской и мировой науки. Соболезнования родным и близким», - написал он.

правка. Виктор Барьяхтар - украинский ученый в области теоретической физики магнитных явлений, физики твердого тела, доктор физико-математических наук (1965), академик НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники УССР (1980). Герой Украины.

Ученый принимал активное участие в работе по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Он был председателем Комитета по ядерной политики при Президенте Украины, членом Международного координационного совета стран Европейского сообщества по проблеме уменьшения последствий аварии на ЧАЭС, членом группы международного проекта "Чернобыль" при МАГАТЭ, членом научно-технического совета украинского правительства по чрезвычайным ситуациям и членом научно- технического совета МинЧАЕС, председателем комиссии по проблемам Чернобыля Академии наук Украины.

Академик Виктор Барьяхтар является автором более 500 научных работ, в т.ч. 16 монографий по физике и 5 монографий по проблемам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, соавтором (вместе с А.И. Ахиезером и С.В. Пелетминским) открытия "Магнитоакустический резонанс в ферро-, фери- и антиферромагнетиках" (1956).

Барьяхтар читал основные курсы лекций в Харьковском университете им. Каразина, Донецком университете, Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко и Национальном техническом университете Украины "КПИ".