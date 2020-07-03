03.07.2020 13:08

В пригород Харькова завезли ядерное топливо для запуска источника нейтронов за счет американского финансирования

Государственная инспекция ядерного регулирования выдала Национальному научному центру «Харьковский физико-технический институт» отдельное разрешение на физический пуск ядерной подкритической установки «Источник нейтронов».



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Об этом сообщили в ГП "Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности".

Решение о выдаче отдельного разрешения было принято после положительных результатов оценки заявительных документов и инспекционного обследования ННЦ ХФТИ, проведенного с 10 по 12 июня 2020 года. Отдельное разрешение - второе из трех, предусмотренных лицензией № ЭО 001018, которая была выдана ХФТИ в 2013 году на право строительства и ввода в эксплуатацию "Источника нейтронов".

Разрешение на ввоз ядерного топлива было выдано 12 апреля 2019 года.

Сотрудничество Украины и США по строительству исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов" началось в 2010 г. Технико-экономическое обоснование строительства установки утвердили в 2012 г., проект – в мае 2013 г., после чего началось строительство. Создание установки профинансировало правительство США (67,5 млн.долл.) в обмен на вывоз с территории Украины всех запасов высокообогащенного урана.

Установка включает подкритическую сборку, нейтрон-производящую мишень, линейный ускоритель электронов с каналом транспортировки пучка электронов, источник холодных нейтронов, экспериментальные нейтронные каналы для ядерно-физических исследований, системы технического обеспечения работы установки.

США в течение двух лет после запуска установки будут финансировать текущие расходы на ее содержание.

Установка "Источник нейтронов" позволит Украине проводить современные исследования в различных областях науки и техники. Так, на установке можно будет нарабатывать практически весь спектр радиоизотопов, используемых в настоящее время в медицине и промышленности. Проект внедряется в рамках режима нераспространения ядерного оружия. Установку "Источник нейтронов" харьковские ученые разработали и создали совместно с Аргонской национальной лабораторией США.