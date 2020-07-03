03.07.2020 10:02

Парад планет пройдет 4 июля: что это такое и как за ним наблюдать

Согласно прогнозам астрономов, 4 июля 2020 года произойдет редкое и уникальное небесное событие, известное как парад планет.



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Портал Starwalk.space рассказывает, что из себя представляет парад планет, когда он происходит, как его наблюдать и чего ожидать от этого астрономического события в июле.



В научном обиходе нет термина «парад планет», однако он широко используется в астрономии для обозначения события, когда планеты Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца и выстраиваются в ряд в небольшом секторе неба, как это увидел бы наблюдатель, находящийся над плоскостью Солнечной системы. Такое явление с участием трех планет происходит около двух раз в год, с участием четырех планет – раз в год, с пятью планетами – один раз в девятнадцать лет, а со всеми восемью планетами Солнечной системы – примерно раз в сто семьдесят лет.



По прогнозам астрономов, 4 июля 2020 года ожидается редкий и уникальный полный парад планет. В этот день все планеты Солнечной системы – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и даже карликовая планета Плутон – выстроятся в ряд по одну сторону от Солнца. Данный парад планет относится к первому типу из трех упомянутых нами выше. Выравнивания, близкого к идеальному, не будет, так как угол отклонения oкaжeтcя дoвoльнo нeбoльшим.



Известно, что в прошлый раз такой парад планет произошел в 1982 году, а в следующий ожидается только в 2161 и 2492 году.



К сожалению, рассчитывать на то, что с крыши, балкона или на открытой местности будет доступен парад планет в классическом понимании — все объекты Солнечной системы выстроились по одну сторону от светила, — не стоит.

Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью. Уран с Нептуном находятся слишком далеко, и с такого расстояния невооруженным глазом их не видно. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны в ночное время суток, а Венера утром. Меркурий, в свою очередь, находится рядом с Солнцем, поэтому звезда полностью его затмевает.

И еще одно: парад планет, в отличие от солнечных и лунных затмений, не происходит в точно назначенное время. Планеты на небе движутся медленно, поэтому образуют парад постепенно. Соответственно, у людей будет возможность наблюдать это явление порядка двух недель.