05.06.2020 09:02

Сегодня вечером харковчане смогут увидеть необычное небесное явление: взойдет клубничная Луна

Жители Земли увидят клубничную Луну. Так называют лунное затмение, которое происходит в июне. В этом году в пятницу, 5 июня, произойдет полутеневое лунное затмение.



pixabay.com

Затмение начнется 5 июня в 17:45 по всемирному времени (UT), или в 20:45 по киевскому, и продлится 3 часа 18 минут.



Его будет видно из Европы и Африки, Азии и Австралия. Только Северная Америка полностью пропускает это событие.



Максимальная фаза затмения наступит в 22:26 по киевскому времени, когда Луна на 59% будет погружена в тень Земли (поэтому его и называют полутеневым).



Если при полном затмении Луна становится красной, то при полутеневом просто уменьшается ее свечение, а в цвете появляются красно-коричневые тона.

Этот тип лунного затмения может остаться незамеченным, если люди не смотрят на луну внимательно. Впрочем, телескоп обычно не требуется, чтобы увидеть это событие.

Кроме того, если говорить о смартфонах, бесплатное приложение, такое как Color Grab, также может уловить это изменение цвета.

Следующие лунные затмения этого сезона будут 21 июня и 5 июля, но их нельзя будет наблюдать из Украины.



По мнению астрологов, это затмение спровоцирует неприятности в некоторых парах, преимущественно тех, которые и без того испытывают проблемы в отношениях. Без проблем обойдется лишь у тех романтических партнеров, у которых не возникает разногласий и больших ссор в обычной жизни.



Марс окажется в Рыбах, поэтому повлияет на эмоциональное состояние. Так, абсолютное спокойствие может внезапно превратиться во вспышку гнева. Чтобы избежать этих неприятностей, старайтесь контролировать свои слова и действия. В противном случае придется решать проблемы на протяжении длительного времени.



Венера сделает одиноких людей менее разборчивыми при выборе партнеров. Они увидят только внешнюю оболочку, но не заметят того, что под ней скрывается. Лишь по истечению времени они поймут, что оказались рядом совсем не с теми людьми, с которыми можно рассчитывать на что-то серьезное.



Кроме того, Венера спровоцирует совершение необдуманных покупок, включение в рацион вредных продуктов, а то и вовсе неумеренное распитие спиртных напитков.



Если вы не нашли еще пару, то пока повремените с поисками, иначе знакомство и союз в этот период могут вылиться в тяжелые отношения, которые приведут к краху.



Не исключено, что "на горизонте" может появиться кто-то из бывших партнеров. Не стоит обольщаться, ничем хорошим дубль два не закончится.



Что не рекомендуется делать в период лунного затмения 5 июня



В этот день постарайтесь избегать трудных и важных рабочих вопросов. Не стоит назначать деловые встречи, переговоры, собеседования.



Нежелательно регистрировать отношения в этот день.



Отказывайте тем, кто просит у вас с долг и сами не ввязывайтесь в финансовые дела, даже если они вам кажутся весьма выгодными.



Какие-либо хирургические операции, если есть возможность, отложите на другой день.



Ритуал на лунное затмение 5 июня



Пришло время освободиться от прошлых ошибок и негативной энергии. Для этого на бумаге напишите все то, от чего бы вы хотели избавиться. Это касается не только каких-то вещей, но и ваших мыслей, отношений и т.п.



После сожгите листок в пламени свечи, а пепел развейте. Желательно при этом думать позитивно, мечтать и строить планы.