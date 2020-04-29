29.04.2020 09:12

К Земле несется астероид в маске (ФОТО)

В среду, 29 апреля, астероид 1998 OR2 достигнет минимально возможного расстояния от нашей планеты.



// rbc.ua

Эксперты NASA называют небесное тело потенциально опасным, и хотя в этот раз, угрозы для планеты, вероятно, не будет, но при следующем приближении траектория космического тела сместится ближе к Земле.



Точный размер астероида под названием 1998 OR2 (впервые его выявили именно в 1998 году) астрономам пока не удалось определить, по расчетам он составляет от 1,84 до 4,11 километра.



В этот раз он пролетит от Земли на безопасном расстоянии 6,2 млн километра. Но эксперты говорят, что уже в 2079 году астероид 1998 OR2 будет в 3,5 раза ближе к Земле, чем сейчас. Поэтому важно знать его точную орбиту, а также изучать его, чтобы разработать стратегию устранения угрозы в будущем.



Интересным фактом является то, что на снимке, сделанном астрономами в обсерватории Пуэрто-Рико, астероид 1998 OR2 тоже в маске. По крайней мере, такое впечатление складывается при взгляде на фото.





Астрономы из обсерватории в Южной Америке шутят, что астероид, который можно будет увидеть в небольшой телескоп, видимо, догадывается, что на Земле пандемия коронавируса.



По оценкам NASA потенциально опасными астероидами считаются небесные тела размером свыше 140 метров, и близость которых к планете менее 7,5 миллиона километра. 1998 OR2 вписывается в эти критерии.