Хакеры начали использовать коронавирус для кражи персональных данных

Злоумышленники начали отправлять электронные письма от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Таким образом они маскируют свою истинную цель – заставить жертв нажать на вредоносные ссылки.
Об этом заявили эксперты компании ESET, разработчика одноименного антивируса.
Если доверчивые интернет-пользователи пользуются такой «возможностью», то это, как правило, приводит к установке на их устройства программ-зловредов, с помощью которых преступники похищают персональные данные.
Под видом благотворительности хакеры выманивают деньги для «китайских детей, пострадавших от COVID-19».
На электронные адреса некоторых жертв поступила спам-рассылка с предложением приобрести надежные маски от коронавируса. Для того чтобы их приобрести, мошенники запрашивают личные финансовые данные.
По данным Google Trends, в интернете стремительными темпами выросло количество запросов «дезинфицирующие средства для рук» и «маски для лица».
По данным Sky News, только в Великобритании под видом продажи этих товаров преступники выманили у доверчивых потребителей около $1 млн.
Если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
влажность:
давление:
ветер: