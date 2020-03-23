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23.03.2020  09:24   

Хакеры начали использовать коронавирус для кражи персональных данных

Злоумышленники начали отправлять электронные письма от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Таким образом они маскируют свою истинную цель – заставить жертв нажать на вредоносные ссылки.


//internetua.com

Об этом заявили эксперты компании ESET, разработчика одноименного антивируса.

Если доверчивые интернет-пользователи пользуются такой «возможностью», то это, как правило, приводит к установке на их устройства программ-зловредов, с помощью которых преступники похищают персональные данные.

Под видом благотворительности хакеры выманивают деньги для «китайских детей, пострадавших от COVID-19».

На электронные адреса некоторых жертв поступила спам-рассылка с предложением приобрести надежные маски от коронавируса. Для того чтобы их приобрести, мошенники запрашивают личные финансовые данные.

По данным Google Trends, в интернете стремительными темпами выросло количество запросов «дезинфицирующие средства для рук» и «маски для лица».

По данным Sky News, только в Великобритании под видом продажи этих товаров преступники выманили у доверчивых потребителей около $1 млн.

Источник:   internet ua
 Тэги:  хакер, коронавирус, интернет
 
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