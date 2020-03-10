10.03.2020 13:23

Зафиксировав температурный рекорд, полярники готовились к антарктической экспедиции в пригороде Харькова

Ученые тренировались обрабатывать данные, знакомились с оборудованием и учились работать в команде перед отправкой на южный полюс планеты.



ФОТО: МОН Украины

Участники летней 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) прошли недельный тренинг перед отправкой на станцию ​​«Академик Вернадский». Обучение продолжалось с 29 февраля по 6 марта 2020 на базе Низкочастотной обсерватории Радиоастрономического института НАН, что в с. Мартовое в пригороде Харькова.

Будущие зимовщики получили те знания и навыки, которые пригодятся им для жизни и работы в условиях Антарктиды. На станцию ​​25-УАЭ поедут уже в конце марта.

«Годовая экспедиция обычно состоит как из опытных участников, так и из новичков. На этот раз в команде - половина новичков. Поэтому обучение является очень важным элементом подготовки к году в Антарктиде. Тем более во время тренировок участники уже максимально «отделены» от внешней мира, что позволяет увидеть их командное взаимодействие », - пояснил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

В частности, ученые ознакомились с измерительными комплексами обсерватории, ведь подобные приборы размещены на станции «Академик Вернадский». В наших широтах в обсерватории измеряют те же параметры атмосферы и околоземного космического пространства, которые исследуют на «Вернадском».

«Один из видов приборов - индукционные магнитометры украинского производства. Эти сверхчувствительные устройства регистрируют сигналы шумановского резонанса, полученных в результате излучения мировых гроз. Магнитометры образуют глобальную сеть. Ее элементы, кроме Мартового, установлены также на станции «Академик Вернадский» и в Арктике, на базе партнера Радиоастрономического института - Арктического университета Норвегии. Именно благодаря полярным пунктам, где уровень помех минимален, сеть позволяет патрулировать грозовую активность в масштабах всей планеты », - рассказал организатор тренинга, завотделом радиофизики геокосмоса Радиоастрономического института Андрей Зализовский.

Также ученые-геофизики тренировались обрабатывать данные с цифрового ионозонду, высокочастотных приемников, метеостанции - оборудование, помогающее отслеживать состояние околоземного среды. Эти приборы, в частности, важны для качественного радиосвязи, надежной работы GPS-позиционирования, настройки резервного канала коммуникации с самолетами и т.д. .

Часть тренинга была посвящена изучению теории: лекциям о правовом статусе Антарктики, требования природоохранного законодательства, технику безопасности на станции и тому подобное.

Участники 25-й УАЭ, которые были в предыдущих экспедициях, поделились опытом с теми, кто поедет на ледяной континент впервые.

«Мы говорили о проблемных ситуациях, которые могут возникать во время зимовки, технику безопасности, смотрели, как устроены здания станции и т.д.», - отметил руководитель 25-й УАЭ Юрий Отруба, который уже в шестой раз отправится на зимовку.

В течение собрания по команде наблюдали психологи. Они обращали внимание на возможные «слабые места» и давали советы, как избежать напряжения в коллективе.

Также участники имели возможность попробовать блюда повара Василия Емельяновича, который целый год готовить для них на станции. Для него это будет уже пятая зимовка.