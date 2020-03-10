Зафиксировав температурный рекорд, полярники готовились к антарктической экспедиции в пригороде Харькова

Ученые тренировались обрабатывать данные, знакомились с оборудованием и учились работать в команде перед отправкой на южный полюс планеты.
Участники летней 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) прошли недельный тренинг перед отправкой на станцию «Академик Вернадский». Обучение продолжалось с 29 февраля по 6 марта 2020 на базе Низкочастотной обсерватории Радиоастрономического института НАН, что в с. Мартовое в пригороде Харькова.
Будущие зимовщики получили те знания и навыки, которые пригодятся им для жизни и работы в условиях Антарктиды. На станцию 25-УАЭ поедут уже в конце марта.
«Годовая экспедиция обычно состоит как из опытных участников, так и из новичков. На этот раз в команде - половина новичков. Поэтому обучение является очень важным элементом подготовки к году в Антарктиде. Тем более во время тренировок участники уже максимально «отделены» от внешней мира, что позволяет увидеть их командное взаимодействие », - пояснил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.
В частности, ученые ознакомились с измерительными комплексами обсерватории, ведь подобные приборы размещены на станции «Академик Вернадский». В наших широтах в обсерватории измеряют те же параметры атмосферы и околоземного космического пространства, которые исследуют на «Вернадском».
«Один из видов приборов - индукционные магнитометры украинского производства. Эти сверхчувствительные устройства регистрируют сигналы шумановского резонанса, полученных в результате излучения мировых гроз. Магнитометры образуют глобальную сеть. Ее элементы, кроме Мартового, установлены также на станции «Академик Вернадский» и в Арктике, на базе партнера Радиоастрономического института - Арктического университета Норвегии. Именно благодаря полярным пунктам, где уровень помех минимален, сеть позволяет патрулировать грозовую активность в масштабах всей планеты », - рассказал организатор тренинга, завотделом радиофизики геокосмоса Радиоастрономического института Андрей Зализовский.
Также ученые-геофизики тренировались обрабатывать данные с цифрового ионозонду, высокочастотных приемников, метеостанции - оборудование, помогающее отслеживать состояние околоземного среды. Эти приборы, в частности, важны для качественного радиосвязи, надежной работы GPS-позиционирования, настройки резервного канала коммуникации с самолетами и т.д. .
Часть тренинга была посвящена изучению теории: лекциям о правовом статусе Антарктики, требования природоохранного законодательства, технику безопасности на станции и тому подобное.
Участники 25-й УАЭ, которые были в предыдущих экспедициях, поделились опытом с теми, кто поедет на ледяной континент впервые.
«Мы говорили о проблемных ситуациях, которые могут возникать во время зимовки, технику безопасности, смотрели, как устроены здания станции и т.д.», - отметил руководитель 25-й УАЭ Юрий Отруба, который уже в шестой раз отправится на зимовку.
В течение собрания по команде наблюдали психологи. Они обращали внимание на возможные «слабые места» и давали советы, как избежать напряжения в коллективе.
Также участники имели возможность попробовать блюда повара Василия Емельяновича, который целый год готовить для них на станции. Для него это будет уже пятая зимовка.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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