13.05.2021 10:40

В Харькове – 386 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 13 мая

За сутки от коронавируса умерло 23 человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 635 новых случаев заражения коронавирусом.



386 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 мая составляет 141 750 человек.



Из них:



– 2977 летальных случаев (за последние сутки умерло 23 человека);



– 118 427 человек выздоровели (за сутки – 889 человек).



