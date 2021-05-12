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12.05.2021  13:53   

Что течет из кранов харьковчан, рассказали специалисты

Специалисты лабцентра рассказали о результатах исследований воды централизованного водоснабжения Харькова.

В I квартале 2021 года из распределительной сети водопровода города Харькова исследовано 139 проб воды по санитарно-химическим показателям, из них 9 проб (6,5%) не соответствовали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком». Превышение предельно допустимых уровней установлено по цветности в 1,13-1,24 раза, мутности в 1,11-1,7 раза, окисляемости в 1,1-1,32 раза.

По микробиологическим показателям исследовано 264 пробы, из них 2 пробы (0,8%) не соответствовали нормативам эпидемической безопасности.

Пробы воды из сетей централизованного водоснабжения, исследованные на вирусологические и паразитологические показатели, отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  вода, харьков
 
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