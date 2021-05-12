12.05.2021 10:21

В Харькове – 204 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 12 мая

За сутки от коронавируса умерло 24 человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 345 новых случаев заражения коронавирусом.



204 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 12 мая составляет 141 115 человек.



Из них:



– 2954 летальных случаев (за последние сутки умерло 24 человека);



– 117 538 человек выздоровели (за сутки – 868 человек).