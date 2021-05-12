В Харькове – 204 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 12 мая

За сутки от коронавируса умерло 24 человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 345 новых случаев заражения коронавирусом.
204 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 12 мая составляет 141 115 человек.
Из них:
– 2954 летальных случаев (за последние сутки умерло 24 человека);
– 117 538 человек выздоровели (за сутки – 868 человек).
Главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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