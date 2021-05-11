11.05.2021 19:29

Коронавирус: Как записаться в очередь на вакцинацию?

Даже если вы не входите в одну из групп, которым сейчас проводят прививки, вы можете записаться в очередь и ждать сообщения о начале вакцинации вашей группы.

Сейчас в Украине против COVID-19 вакцинируют:

- медиков и работников учреждений здравоохранения

- жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов

- участников Операции объединенных сил на Востоке Украины

- социальных работников

- священнослужителей

- олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году

- педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО)

- сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников

- людей в возрасте от 65 лет. Приоритет отдается людям наиболее преклонного возраста и людям, которые имеют неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.