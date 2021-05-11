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11.05.2021  19:29   

Коронавирус: Как записаться в очередь на вакцинацию?

Даже если вы не входите в одну из групп, которым сейчас проводят прививки, вы можете записаться в очередь и ждать сообщения о начале вакцинации вашей группы.

Сейчас в Украине против COVID-19 вакцинируют:
 
- медиков и работников учреждений здравоохранения
 
- жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов
 
- участников Операции объединенных сил на Востоке Украины
 
- социальных работников
 
- священнослужителей
 
- олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году
 
- педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО)
 
- сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников
 
- людей в возрасте от 65 лет. Приоритет отдается людям наиболее преклонного возраста и людям, которые имеют неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков, ковид, пандемия
 
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