Коронавирус: аллергия и вакцина - что необходимо знать

В Минздраве дали ответы на самые распространенные вопросы о COVID-вакцинации.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.
Во вторник второй недели после Пасхи православная церковь установила Радоницу – поминовение усопших, первое после праздника Пасхи.
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