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11.05.2021  10:48   

В Харькове разрешили купаться в шести водоемах

С целью подготовки мест массового отдыха населения Харькова возле водоемов проведено выездное заседание специалистов Госпродпотребслужбы и постоянной комиссии Харьковского горсовета по вопросам экологической политики.

На территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у ​​водоемов, а именно:

- Журавлевский и Удянский гидропарки;

- Основянский и Алексеевский лугопарки;

- Безлюдовский и Петренковский водоемы.

По результатам работы комиссии всем субъектам хозяйствования и ответственным лицам предоставлены предложения по устранению недостатков и приведения территории в надлежащее санитарное состояние.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  пляж, купание, харьков
 
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