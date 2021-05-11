В Харькове разрешили купаться в шести водоемах

С целью подготовки мест массового отдыха населения Харькова возле водоемов проведено выездное заседание специалистов Госпродпотребслужбы и постоянной комиссии Харьковского горсовета по вопросам экологической политики.
На территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у водоемов, а именно:
- Журавлевский и Удянский гидропарки;
- Основянский и Алексеевский лугопарки;
- Безлюдовский и Петренковский водоемы.
По результатам работы комиссии всем субъектам хозяйствования и ответственным лицам предоставлены предложения по устранению недостатков и приведения территории в надлежащее санитарное состояние.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Во вторник второй недели после Пасхи православная церковь установила Радоницу – поминовение усопших, первое после праздника Пасхи.
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