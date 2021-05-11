11.05.2021 10:48

В Харькове разрешили купаться в шести водоемах

С целью подготовки мест массового отдыха населения Харькова возле водоемов проведено выездное заседание специалистов Госпродпотребслужбы и постоянной комиссии Харьковского горсовета по вопросам экологической политики.

На территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у ​​водоемов, а именно:



- Журавлевский и Удянский гидропарки;



- Основянский и Алексеевский лугопарки;



- Безлюдовский и Петренковский водоемы.



По результатам работы комиссии всем субъектам хозяйствования и ответственным лицам предоставлены предложения по устранению недостатков и приведения территории в надлежащее санитарное состояние.