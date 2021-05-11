11.05.2021 09:35

В Харькове – 173 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 11 мая

За сутки от коронавируса умерло 15 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 213 новых случаев заражения коронавирусом.



173 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 мая составляет 140 770 человек.



Из них:



– 2930 летальных случаев (за последние сутки умерло 15 человек);



– 116 670 человек выздоровели (за сутки – 750 человек).