В Харькове – 173 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 11 мая

За сутки от коронавируса умерло 15 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 213 новых случаев заражения коронавирусом.
173 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 мая составляет 140 770 человек.
Из них:
– 2930 летальных случаев (за последние сутки умерло 15 человек);
– 116 670 человек выздоровели (за сутки – 750 человек).
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Во вторник второй недели после Пасхи православная церковь установила Радоницу – поминовение усопших, первое после праздника Пасхи.
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