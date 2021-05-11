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11.05.2021  09:35   

В Харькове – 173 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 11 мая

За сутки от коронавируса умерло 15 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 213 новых случаев заражения коронавирусом.

173 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 мая составляет 140 770 человек.
 
Из них:
 
– 2930 летальных случаев (за последние сутки умерло 15 человек);
 
– 116 670 человек выздоровели (за сутки – 750 человек).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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