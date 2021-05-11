11.05.2021 09:05

Медики скорой вернули к жизни двух человек

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали о двух удачных реанимациях на выезде.

10 мая в 7:09 в службу экстренной медпомощи поступил вызов по поводу: Плохо с сердцем. В экстренной медицинской помощи нуждался 74-летний житель Харькова. Во время проведения осмотра сердце мужчины внезапно остановилось, произошла клиническая смерть. Бригада ЭМП 705 сразу начала проведения реанимационных мероприятий для восстановления сердечно-легочной деятельности человека. Прсле больного госпитализировали в лечебное учреждение.



А в при обслуживании вызова, который поступил в 10:40, бригада ЭМП 2207, проведя реанимационные мероприятия, «вернула к жизни» после клинической смерти жительницу Печенежского района. После восстановления сердечно-легочной деятельности женщину госпитализировали в лечебное учреждение.