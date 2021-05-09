09.05.2021 21:30

Украина получила еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac

9 мая в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В целом у нас законтрактовано 1 900 000 этой вакцины, из которых 1 215 000 Украина уже получила», - отметил глава Минздрава.

Максим Степанов добавил, что Минздрав прилагает все усилия для увеличения поставок вакцин в Украине, чтобы прививки получили как можно больше людей.

Так, напомним, что после длительных переговоров с компанией Pfizer была достигнута договоренность о поставках дополнительных 10 млн доз. В целом Украина получит 20 млн Pfizer в 2021 году. Кроме этого, по словам Степанова, прошли переговоры с владельцем Serum Institute, крупнейшего производителя вакцин в мире. Уже в июле-августе Украина должна получить первые поставки вакцины NovaVax, с законтрактованных 10 млн доз.

Напомним, что учитывая высокие показатели вакцинации в нашем регионе, в Харьковскую область перераспределят дополнительные 5000 доз вакцин из других регионов страны.