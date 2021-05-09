Украина получила еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac

9 мая в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«В целом у нас законтрактовано 1 900 000 этой вакцины, из которых 1 215 000 Украина уже получила», - отметил глава Минздрава.
Максим Степанов добавил, что Минздрав прилагает все усилия для увеличения поставок вакцин в Украине, чтобы прививки получили как можно больше людей.
Так, напомним, что после длительных переговоров с компанией Pfizer была достигнута договоренность о поставках дополнительных 10 млн доз. В целом Украина получит 20 млн Pfizer в 2021 году. Кроме этого, по словам Степанова, прошли переговоры с владельцем Serum Institute, крупнейшего производителя вакцин в мире. Уже в июле-августе Украина должна получить первые поставки вакцины NovaVax, с законтрактованных 10 млн доз.
Напомним, что учитывая высокие показатели вакцинации в нашем регионе, в Харьковскую область перераспределят дополнительные 5000 доз вакцин из других регионов страны.
Тот самый день, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Синоптики обещают дождливые и ветреные выходные.
День победы над нацизмом во Второй мировой войне или День победы - государственный праздник в Украине, официально отмечают 9 мая, начиная с 2016-го года.
влажность:
давление:
ветер: