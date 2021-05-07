Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 7 мая День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 7 мая Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.