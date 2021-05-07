07.05.2021 11:40

“Закончилась времена, когда можно было спокойно выпускать антипрививочников”, - Евгений Комаровский

Ответы доктора Евгения Комаровского на вопросы депутатов Харьковского горсовета по поводу эффективных мер борьбы с коронавирусом.

Харьков вышел из “красной” зоны карантинных ограничений. Однако это не повод считать, что проблемы с коронавирусной инфекцией уже позади. Надежной защитой от пандемии может стать только полная вакцинация населения.

Для того, чтобы привлечь депутатов Харьковского городского совета к пропаганде вакцинации, Игорь Терехов пригласил известного украинского педиатра Евгения Комаровского выступить на сессии горсовета, ответить на вопросы по поводу эффективных мер борьбы с коронавирусом и убедить депутатов в необходимости вести соответствующую работу среди своих избирателей.



“Игорь Терехов: Думаю, все поняли, что вакцинация – это приоритетное направление. Чтобы каждый из депутатов, выходя к своим избирателям, говорил им о том, что нужно вакцинироваться и показывал это своим примером”, - отметил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



НА СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ 3 ВАКЦИНЫ: Pfizer, AstraZeneca (и ее аналог CoviShield), а также китайский Sinovac. Тот, кто получил первую дозу вакциной CoviShield, тот может прививаться дальше совершенно спокойно второй дозой южнокорейской вакцины AstraZeneca. Все разговоры о том, чтобы не прививать привитых или не делать вторую дозу ведутся только потому, что надо экономить вакцины. Если в стране нормальное количество вакцин, каждый человек, вне зависимости от того, болел он или не болел, должен получить две дозы вакцины. На сегодня совершенно точно известно, что иммунитет, уровень антител, уровень клеточного иммунитета, который создается вакцинацией, выше, чем тот, который возникает после перенесенной болезни.



Что касается вакцины Sinovac. Обращаю ваше внимание, что с ней не очень все хорошо. Не в плане ее безопасности – она как раз абсолютно безопасна. Она переносится из всех вакцин лучше всего, потому что эта вакцина – по традиционной технологии, она похожа на вакцины от гриппа, которые нам всем хорошо известны. Тем не менее, в Чили, где 80 % населения получила первую дозу Sinovac и 20 % населения получила две дозы, там нет свободных мест ни в одном стационаре и ни в одной реанимации. У Sinovac нет эффективности между дозами. То есть, только через две-три недели после второй дозы возникает защита. Уровень защиты после первой дозы повышается не более, чем на 3 %. Те, кто больше всего боятся осложнений, им надо рекомендовать Sinovac. Но обращайте внимание на то, что защита от коронавируса будет только после второй дозы вакцины.



ЧТО ПРИНЦИПИАЛЬНО ИЗМЕНИЛОСЬ в представлениях эпидемиологии за последний год? Год назад, обученные китайскими товарищами, мы были глубоко все убеждены в том, что чуть ли не уникальнейший особенностью коронавирусной инфекции является то, что она распространяется с помощью грязных рук. Мы кашлянули, потом руками прикоснулись, потом кто-то засунул эту руку в рот или почесал глаза – и там мы заболевали. Весь мир начал мыться санитайзерами, поливать улицы, вкладывать огромные деньги в дезинфицирующие средства, что привело к катастрофическому росту аллергий, микробной резистентности и всему остальному.

Сегодня практически однозначно все мировое сообщество убеждено в том, что никакого отношения к передаче через руки, через поверхности коронавирус не имеет. То есть, мытье рук, дезинфекция – это не актуально. Частицы вируса могут сохраняться на куче поверхностей длительное время. Но эти частицы лишены заразности.



ВИРУС НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ СОХРАНЯЕТ СВОЮ АКТИВНОСТЬ в воздухе, и вероятность инфицирования прямо связано с тем, какое количество вирусных частиц может вдохнуть человек. Отсюда и главные представления о том, как нужно профилактировать заражение.

Самое главное в эпоху коронавируса – встречаться под открытым небом. Главное, чтобы выдыхаемый воздух, пусть в нем очень много вируса, растворялся в атмосферном воздухе. Тогда не возникнет инфицирующей дозы. Любая встреча людей под открытым небом, где есть сквозняк, где есть открытое небо и полтора метра между людьми – однозначно безопасна. Свежий воздух -это самое важное. Если бы вы меня сейчас просили, во что нужно вкладывать деньги, я бы сказал – в приточную вентиляцию в присутственных местах.



80 % ЛЕКАРСТВ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ – кормление аптеки. Это не имеет никакого отношения к лечению. Везде уже, казалось бы, кричат о том, что чуть ли не самое опасное, что можно сделать при коронавирусной инфекции – это при первых симптомах назначить антибиотик. И все равно в Украине назначают по два и даже по три.

А сейчас у нас новая мода – перед прививками рекомендуют пить кроворазжижающие препараты, чтобы не было осложнений. Эти кроворазжижающие препараты убьют в 10 раз больше людей, чем коронавирус потому, что пользоваться ими не так просто. Препарат, разжижающий кровь, в котором низкомолекулярный гепарин, во всем мире – это лекарство госпитальной медицины. У нас его можно в любой аптеке купить без рецепта. Нужно перестать играть в демократию и просто категорически запретить врачам делать глупости.



НАДЕЖДЫ НА ТО, ЧТО КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ будет установлен естественным путем, не оправдались. Коллективный иммунитет возможен только, если будет сочетаться циркулирующей вирус и вакцинация не менее 70 % активного населения. Мы видим сейчас, что в тех странах, где очень много людей переболело, все равно там идет вторая волна. Потому что приходит мутирующий вирус, антител не хватает. Поэтому так необходима вакцинация. Закончилась времена, когда можно было спокойно выпускать антипрививочников в свободное плавание. Нам нужно вести контрпропаганду в социальных сетях. Если бы кого-нибудь, кто рассказывает сказки про то, как его сосед после вакцинации стал глухим, слепыми и перестал пить коровье молоко, их всех брали за горло и наказывали. К сожалению, у нас можно писать все, что угодно. Главное, чтобы, по крайней мере, представители депутатского корпуса, публичные люди Харькова не записывались автоматически в ряды противников вакцинации.



СЕГОДНЯ НЕТ НИ ОДНОГО ЛЕКАРСТВА, которое реально позволяет повлиять на течение постковидного синдрома. Миллиарды зарабатывают на всяких биодобавках, омега-3, витамине D, на всем, чем угодно – вот это попейте, и это попейте, это тоже нужно попить, может быть, станет лучше.

На самом деле самое опасное после перенесенной коронавирусной инфекцией – это ограничение физических нагрузок. Какая бы ни была слабость, любой ценой отрывайтесь от дивана. Надо выходить дышать свежим воздухом, двигаться.

Физические нагрузки должны быть. Нужно следить за питанием: лучше меньше, но качественно. И перестать экспериментировать с таблетками. Не нужно приравнивать медицинскую помощь к походу по аптекам. Заниматься самообразованием и учиться выживать.