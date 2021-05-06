Главная Новости Медицина В больнице неотложной помощи будет работать новый ангиограф
06.05.2021  14:18   

В больнице неотложной помощи будет работать новый ангиограф

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 6 мая, посетил Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи им. проф. А.И. Мещанинова.

Игорь Терехов встретился с коллективом больницы, ознакомился с работой приемного отделения, отделений челюстно-лицевой хирургии и политравмы.

В отделении политравмы установили новый ангиограф (оборудование для исследования сосудов). Как сообщила заместитель главного врача больницы Елена Полещук, завершается обучение медиков, которые будут работать на аппарате, и уже в этом месяце ангиограф начнет работать. С помощью современной системы в больнице смогут проводить коронарографию и стентирование, оказывать помощь больным на более высоком уровне, и в первую очередь - пациентам с острым инфарктом миокарда.

Исполняющий обязанности мэра подчеркнул, что в больнице неотложной помощи продолжат обновлять оборудование, которое будет соответствовать высокой квалификации врачей.



«Здесь работают врачи с большим опытом, которые обучались в Украине и за рубежом. Я был в операционной, где недавно спасли девушку с ножевым ранением. Мне показали, как проводятся операции, в том числе челюстно-лицевые, с применением современных технологий. На встрече с коллективом мы договорились о том, что продолжим обновлять оборудование. Врачи болеют душой за работу и своих пациентов», - отметил Игорь Терехов.

Также он сообщил, что в этом году в больнице неотложной помощи планируется завершить ремонт приемного отделения, а в следующем году будет предусмотрено финансирование замены лифтов. 

Справка. Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной помощи им. проф. А.И. Мещанинова работает с 1977 года и является многопрофильным стационаром на 960 коек, 75% из которых имеют хирургический профиль, остальные – терапевтический. Ежегодно в больницу обращаются более 60 тыс. больных, а ежедневно в медучреждении оказывают помощь в среднем около 150 пациентам.

Тэги:  терехов, неотложка, ангиограф
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.05 Общество Игорь Терехов в преддверии Дня победы посетил на дому ветеранов 06.05 Власть Давайте покажем, что мы помним и чтим наших героев, - Игорь Терехов 06.05 Медицина Игорь Терехов увеличил финансирование медицины
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 