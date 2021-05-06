В больнице неотложной помощи будет работать новый ангиограф

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 6 мая, посетил Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи им. проф. А.И. Мещанинова.
Игорь Терехов встретился с коллективом больницы, ознакомился с работой приемного отделения, отделений челюстно-лицевой хирургии и политравмы.
В отделении политравмы установили новый ангиограф (оборудование для исследования сосудов). Как сообщила заместитель главного врача больницы Елена Полещук, завершается обучение медиков, которые будут работать на аппарате, и уже в этом месяце ангиограф начнет работать. С помощью современной системы в больнице смогут проводить коронарографию и стентирование, оказывать помощь больным на более высоком уровне, и в первую очередь - пациентам с острым инфарктом миокарда.
Исполняющий обязанности мэра подчеркнул, что в больнице неотложной помощи продолжат обновлять оборудование, которое будет соответствовать высокой квалификации врачей.
«Здесь работают врачи с большим опытом, которые обучались в Украине и за рубежом. Я был в операционной, где недавно спасли девушку с ножевым ранением. Мне показали, как проводятся операции, в том числе челюстно-лицевые, с применением современных технологий. На встрече с коллективом мы договорились о том, что продолжим обновлять оборудование. Врачи болеют душой за работу и своих пациентов», - отметил Игорь Терехов.
Также он сообщил, что в этом году в больнице неотложной помощи планируется завершить ремонт приемного отделения, а в следующем году будет предусмотрено финансирование замены лифтов.
Справка. Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной помощи им. проф. А.И. Мещанинова работает с 1977 года и является многопрофильным стационаром на 960 коек, 75% из которых имеют хирургический профиль, остальные – терапевтический. Ежегодно в больницу обращаются более 60 тыс. больных, а ежедневно в медучреждении оказывают помощь в среднем около 150 пациентам.
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