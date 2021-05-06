Игорь Терехов увеличил финансирование медицины

Несколько десятков миллионов гривен пойдут на закупку аппаратов ИВЛ и дополнительное оборудование койко-мест в двух крупнейших больницах Харькова – 17-й и 25-й.
Решение усилить городскую медицину в борьбе с ковидом было принято несмотря на позитивные новости о том, что Харьков вышел из “красной зоны” карантинных ограничений.
“Для нас это не повод расслабляться, – сказал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. – Наоборот. Мы по максимуму используем возможности для того, чтобы лучше подготовить наших медиков к борьбе с коронавирусной инфекцией и снабдить больницы всем необходимым оборудованием”.
Также дополнительно выделенные средства на борьбу с ковидом будут направлены на закупку кислорода и проведение ремонтных работ в зданиях больниц.
Ранее Игорь Терехов прокомментировал выход Харькова из «красной зоны».
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих – и день пройдет конструктивно и с пользой, особенно в сферах, требующих решительности, точности и конкретности.
Погоду определяет западная периферия антициклона Trudi с центром над Прикаспийской низменностью. Переменная облачность, без существенных осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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