06.05.2021 10:43

Игорь Терехов увеличил финансирование медицины

Несколько десятков миллионов гривен пойдут на закупку аппаратов ИВЛ и дополнительное оборудование койко-мест в двух крупнейших больницах Харькова – 17-й и 25-й.



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Решение усилить городскую медицину в борьбе с ковидом было принято несмотря на позитивные новости о том, что Харьков вышел из “красной зоны” карантинных ограничений.

“Для нас это не повод расслабляться, – сказал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. – Наоборот. Мы по максимуму используем возможности для того, чтобы лучше подготовить наших медиков к борьбе с коронавирусной инфекцией и снабдить больницы всем необходимым оборудованием”.

Также дополнительно выделенные средства на борьбу с ковидом будут направлены на закупку кислорода и проведение ремонтных работ в зданиях больниц.

Ранее Игорь Терехов прокомментировал выход Харькова из «красной зоны».



