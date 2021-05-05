05.05.2021 17:31

Игорь Терехов посетил Городскую поликлинику №9

В поликлинике №9 проведут ремонтные работы по модернизации регистратуры и холла.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 5 мая 2021 года, сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов после посещения учреждения. По его словам, ремонтные работы будут выполнены за средства городского бюджета и Национальной службы здоровья Украины и начнутся в ближайшее время.

«Сюда приходят люди со всего микрорайона, поэтому очень важно, чтобы условия для них были комфортными. Скоро поликлиника обретет совершенно другой внешний облик. К осени все работы будут выполнены», - подчеркнул Игорь Терехов.

Как рассказал главный врач поликлиники Александр Амелин, модернизация поликлиники уже началась. В частности, за прошлый год было полностью отремонтировано левое крыло Центра первичной медико-санитарной помощи, кабинет ультразвуковой диагностики и другие кабинеты. Таким же комфортным планируют сделать и правое крыло, в котором идет прием преимущественно детей. Кроме того, в поликлинике планируют увеличить штат семейных врачей.

«На данный момент декларации с нашими врачами подписали около 49 тыс. пациентов. Конечно же, из-за коронавируса нагрузка на наших сотрудников идет большая. В апреле один врач принимал от 24 до 38 пациентов за смену. Поэтому штат будем немножко расширять. В ближайшее время сделаем еще один кабинет и будем принимать на работу двух новых врачей», - отметил главврач.

Напомним, что в этом году планируют модернизировать регистратуры и холлы в 11 поликлиниках города. Так, чтобы людям было комфортно ожидать приема врача, в харьковских медучреждениях приведут в порядок входные группы, отремонтируют холлы и гардеробные.