05.05.2021 10:16

В Харькове – 320 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 5 мая

За сутки от коронавируса умерли 14 человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 405 новых случаев заражения коронавирусом.



320 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 мая составляет 137 863 человека.



Из них:



– 2828 летальных случаев (за последние сутки умерли 14 человек);



– 111 412 человек выздоровели (за сутки – 885 человек).



