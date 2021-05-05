В Харькове – 320 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 5 мая

За сутки от коронавируса умерли 14 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 405 новых случаев заражения коронавирусом.
320 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 мая составляет 137 863 человека.
Из них:
– 2828 летальных случаев (за последние сутки умерли 14 человек);
– 111 412 человек выздоровели (за сутки – 885 человек).
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении они могут оказаться пустышками.
Ночью на поверхности почвы заморозки 0...-3°С (до -1°С в воздухе). Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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