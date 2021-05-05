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05.05.2021  10:16   

В Харькове – 320 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 5 мая

За сутки от коронавируса умерли 14 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 405 новых случаев заражения коронавирусом.

320 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 мая составляет 137 863 человека.
 
Из них:
 
– 2828 летальных случаев (за последние сутки умерли 14 человек);
 
– 111 412 человек выздоровели (за сутки – 885 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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