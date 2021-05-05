Кто может пройти реабилитацию после COVID-19 за средства Фонда соцстрахования?

05.05.2021 10:05

Право на прохождение курса восстановительного лечения на базе реабилитационного отделения санаторно-курортного заведения имеют все официально трудоустроенные лица.

В целом Фонд социального страхования Украины (ФССУ) финансирует медицинскую реабилитацию по следующим профилям:

- нейрореабилитация;

- мышечно-скелетная реабилитация;

- кардиопульмонарная реабилитация;

- медико-психологическая реабилитация участников АТО;

- реабилитация после оперативных вмешательств на органах зрения;

- реабилитация при нарушении течения беременности;

- другая (соматическая) реабилитация (после оперативных вмешательств на органах пищеварения, мочеполовой системы, женских половых органах).

В частности, пройти реабилитацию за счет фонда застрахованные лица могут при наличии осложнений по одному из указанных профилей после перенесенного заболевания COVID-19.

«Право на прохождение курса восстановительного лечения на базе реабилитационного отделения санаторно-курортного учреждения за счет фонда имеют все официально трудоустроенные лица. Основанием для направления является заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения», - рассказывают в ФССУ.

Направление на реабилитацию за счет ФССУ происходит из стационара учреждения здравоохранения после окончания острого периода заболевания, поскольку своевременная реабилитация лиц со сложными патологическими состояниями является одним из главных факторов предотвращения наступления инвалидности и дальнейшего восстановления работоспособности.

В ФССУ объясняют: чтобы пройти лечение за средства фонда, ВКК учреждения здравоохранения должна оформить заключение о необходимости больного в дальнейшем реабилитационном лечении и проинформировать рабочий орган фонда о наличии на лечении такого застрахованного лица. После этого пациент оформляет соответствующее заявление об обеспечении лечением и заключается трехсторонний договор между ФССУ, застрахованным лицом и санаторно-курортным учреждением. 100% стоимости восстановительного лечения, необходимого человеку, покрывается за счет Фонда социального страхования Украины.

«Все санаторно-курортные учреждения, в которые направляются пациенты за средства фонда, строго придерживаются имеющихся противоэпидемических мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и гарантируют безопасность застрахованных людей. На лечение направляются пациенты, которые уже переболели COVID-19 и не находятся в острой стадии заболевания», - обращают внимание в ФССУ.