30.04.2021 13:50

Украина закрывает границу для иностранцев, прибывших из Индии

В Украину не смогут въехать иностранцы из Индии, для них со 2 мая закрывается границу. И все потому, что Индия стала лидером заболеваемости COVID-19, причиной тому стал новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским" и который уже зафиксирован в некоторых европейских странах.

Украина закрывает государственную границу для иностранцев, которые едут из Индии. Правительство приняло такое решение из-за того, что в этой стране зафиксирована вспышка коронавируса, почти 380 000 случаев в сутки. Решение вступает в силу с 00 часов 2 мая. Таким образом запрещается пересекать украинскую границу иностранцам и лицам, прибывшим из Индии или тем, которые находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних двух недель.



"Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия подлежат обязательной самоизоляции независимо от наличия результатов тестирования ПЦР", - заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



А между тем в Украине ситуация с COVID-19 стабилизируется, отмечают в Минздраве. Так, за минувшие сутки было подтверждено почти 10 000 новых случаев инфицирования, а вот выздоровевших вдвое больше более 20 000. Кроме того, в одной из областей уровень загрузки коек с кислородом не превышает установленный показатель 65%. Полным ходом идет и вакцинация, констатируют в Минздраве. За последние два дня прививки сделали почти 144 000 украинцев и каждый день наращиваются темпы иммунопрофилактики.



"Мы регистрируем организованные коллективы, где работает более 50 человек. На сегодня таких коллективов уже зарегистрировано 436, в которых работает 53 575 сотрудников. Как только будет достаточное количество вакцин, мобильные бригады поедут их прививать. К сожалению, в мире их до сих пор глобальный дефицит, но мы прикладываем все усилия, чтобы в Украине они были и все, кто хочет вакцинироваться, имел доступ к вакцинации", - отметил Виктор Ляшко.



Так Украина получит очередные 500 000 доз китайской вакцины CoronaVac. А в мае в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается поставка еще почти одного миллиона доз препарата от компании Pfizer.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыло более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи