Минздрав предлагает оставить Харьковскую область в «красной зоне» минимум до 5 мая

Об этом стало известно на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во главе Министра охраны здоровья Максима Степанова.
По словам главного санврача Виктора Ляшко, низкая заполненность коек в области только в перинатальных центрах и педиатрических отделениях, а так же в больнице Укрзализныци. Губернатор Айна Тымчук просит министерство поддержать выведение Харьковской области из «красной зоны», потому что уровень заболеваемости имеет тенденцию к снижению.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если убрать педиатрические отделения и перинатальные центры, то заполненность больниц и реанимаций в Харьковской области критическая. Степанов предлагает подождать 3-4 дня и понаблюдать за динамикой заболеваемости. По его словам, заполненность реанимаций в области составляет 92%.
КТЭБ постановила вернуться к вопросу выведения Харьковской области из «красной зоны» 5 мая.
В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
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