Главная Новости Медицина Минздрав предлагает оставить Харьковскую область в «красной зоне» минимум до 5 мая
30.04.2021  12:43   

Минздрав предлагает оставить Харьковскую область в «красной зоне» минимум до 5 мая

Об этом стало известно на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во главе Министра охраны здоровья Максима Степанова.



По словам главного санврача Виктора Ляшко, низкая заполненность коек в области только в перинатальных центрах и педиатрических отделениях, а так же в больнице Укрзализныци. Губернатор Айна Тымчук просит министерство поддержать выведение Харьковской области из «красной зоны», потому что уровень заболеваемости имеет тенденцию к снижению.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если убрать педиатрические отделения и перинатальные центры, то заполненность больниц и реанимаций в Харьковской области критическая. Степанов предлагает подождать 3-4 дня и понаблюдать за динамикой заболеваемости. По его словам, заполненность реанимаций в области составляет 92%.

КТЭБ постановила вернуться к вопросу выведения Харьковской области из «красной зоны» 5 мая.

Тэги:  минздрав, степанов, красная зона, харьков
 
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