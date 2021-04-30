В Харькове - 735 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 30 апреля

По состоянию на 30 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 789 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировано 10 072 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 069 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 44 085 человек умерли, 1 655 525 - выздоровели
В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
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