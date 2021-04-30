30.04.2021 11:40

В Харькове - 735 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 30 апреля

По состоянию на 30 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 789 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 136 029 случаев заболевания COVID-19, 25 933 человека находятся под медицинским наблюдением, 107 368 пациентов выздоровели, 2 728 - умерли.



По состоянию на 30 апреля, в области за сутки привито первой дозой вакцины 6 015 человек, всего с начала вакцинации – 34 614.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировано 10 072 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 069 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 44 085 человек умерли, 1 655 525 - выздоровели