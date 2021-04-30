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30.04.2021  11:40   

В Харькове - 735 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 30 апреля

По состоянию на 30 апреля в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 789 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 136 029 случаев заболевания COVID-19, 25 933 человека находятся под медицинским наблюдением, 107 368 пациентов выздоровели, 2 728 - умерли.
 
По состоянию на 30 апреля, в области за сутки привито первой дозой вакцины 6 015 человек, всего с начала вакцинации – 34 614.
 

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировано 10 072 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 069 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 44 085 человек умерли, 1 655 525 - выздоровели

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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